per Mail teilen

Der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) prüft den Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegen Sportlerinnen durch einen Trainer und weitere Personen aus dem baden-württembergischen Leistungssport. Der Verband habe Maßnahmen eingeleitet, um den Vorfall umgehend aufzuklären, teilte der LSVBW am Sonntag mit. Der Trainer sei beim Verband angestellt, die anderen Verdächtigen nicht. "Für uns ist klar, dass wir direkt reagieren müssen, wenn ein derartiger Vorwurf an uns herangetragen wird. Es ist jetzt wichtig, die Vorwürfe genau zu beleuchten, die rechtlichen Grundlagen zu klären und zu reagieren", sagte LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis. Zum Schutz der Betroffenen will der Verband derzeit keine weiteren Angaben zu dem Fall machen.