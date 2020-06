Ab 1. Juli gelten neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Unter anderem darf wieder in der Mannschaft trainiert werden. Aber auch in anderen Lebensbereichen gibt es Lockerungen.

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg entfallen viele Einzelverordnungen. Und damit auch viele der bisherigen Einschränkungen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick. Sport Mannschaftssportarten wie Handball, Fußball, Volleyball und Basketball können ohne Abstandsregeln gespielt werden. Allerdings dürfen nicht mehr als 20 Personen gleichzeitig trainieren. Auch Sportarten mit Körperkontakt wie Ringen oder Judo sind wieder erlaubt. Wettkämpfe können ebenso wieder stattfinden. Aber maximal mit 100 Teilnehmern und 100 Personen als Publikum. Wenn es eine feste Sitzordnung gibt, dürfen sogar 250 Menschen zuschauen. Lockerungen auf dem Fußballplatz Ab 1. Juli: Baden-Württembergs Hobbyfußballer dürfen wieder Zweikämpfe führen Wegen Corona mussten Hobby- und Amateurkicker in Baden-Württemberg lange Zeit auf Körperkontakt verzichten. Dank einer neuen Verordnung kehren die Zweikämpfe jedoch bald auf die Fußballplätze zurück. mehr... Aufenthalt im privaten und öffentlichen Raum Im öffentlichen genauso wie im privaten Raum dürfen sich wieder 20 Personen treffen. Es wird also nicht mehr unterschieden, ob man sich zu Hause oder im Park trifft. Mehr Lockerungen, weniger Verordnungen. Mit der neuen überarbeiteten #Corona-Verordnung können viele Einzelverordnungen entfallen. Zudem gibt es etwa beim Sport weitere Lockerungen: https://t.co/mAq9WAUNo5 Landesregierung BW, Twitter, 25.6.2020, 15:35 Uhr Kultur und Vereine Auch Kulturveranstaltungen, Vereinstreffen oder Mitarbeiterversammlungen können wieder stattfinden. Auch hier gilt: Veranstaltungen bis zu 250 Personen sind möglich, wenn den Teilnehmern für die gesamte Zeit eine fester Platz zugewiesen wird und die Veranstaltung nach einem vorher festgelegten Programm abläuft. Private Feiern Private Feiern wie Hochzeiten, Taufen oder Geburtstagspartys brauchen kein Hygienekonzept mehr, wenn nicht mehr als hundert Personen teilnehmen. Das ist unabhängig vom Alter oder Verwandtschaftsgrad der Gäste. Es darf auch wieder getanzt werden. Pflegeeinrichtungen In Pflegeeinrichtungen werden die Besuchszeiten nicht mehr begrenzt, die Zahl der Besucher allerdings schon. Maximal zwei Besuche pro Tag sind erlaubt - mit Maskenspflicht und Mindestabstand. Musik- und Kunstschulen In Musik- und Jugendkunstschulen wird die Gruppengröße im Unterricht auf 20 Personen begrenzt. Die Abstandsregeln entfallen, außer beim Gesangsunterricht und an Blasinstrumenten - hier muss man zwei Meter Abstand halten. Beim Tanzunterricht und beim darstellenden Spiel entfallen die bisherigen Raumflächeregelungen. Schwimmkurse und Saunen Schwimmkurse dürfen für maximal 20 Personen gleichzeitig stattfinden. Duschen wird wieder erlaubt, auch in der Sauna. Dort bleiben allerdings Aufgüsse, Dampfbäder und Warmlufträume weiter untersagt. Beherbergung Vermieter von Gästezimmern und Ferienunterkünften, Campingplatzbetreiber und Hoteliers dürfen keine Gäste beherbergen, die aus einem Corona-Hotspot in Deutschland kommen. Aktuell gilt das für Gäste aus den nordrhein-westfälischen Landkreisen Gütersloh und Warendorf.