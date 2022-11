Es gibt nur wenige Personen, die so sehr und schon so lange für den Frauenfußball brennen wie sie – Birgit Bauer-Schick, die Abteilungsleiterin der Mädchen und Frauen beim SC Freiburg. Seit mehr als 30 Jahren im Geschäft und so gut wie kein Spiel in der Frauen-Liga verpasst – natürlich auch das Topspiel heute nicht: Freiburg gegen den FC Bayern. Anita Westrup über eine Grande Dame hinter den Kulissen: mehr...