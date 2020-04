Der Unterschied zwischen Schnitzel mit Pommes und Sterne-Menü spielt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie keine Rolle. Die Spitzengastronomie muss ebenso in den Abgrund blicken wie der Landgasthof.

Die Pandemie stürzt auch die baden-württembergische Spitzengastronomie in existenzielle Nöte. Küchenchef Hans-Harald Reber zum Beispiel hat seine Crew von Rebers Pflug in Schwäbisch Hall in Kurzarbeit schicken müssen. Mit den vier Auszubildenden, die aktuell kein Kurzarbeitergeld erhalten, entwickelt der 47-Jährige Ideen und Aktivitäten gegen die Krise. "Wir kochen wieder", so Reber.

Mit befreundeten Kollegen in Schwäbisch Hall sei eine Young-Chefs-Genießertüte aufgelegt worden. Die 50 Tüten seien sehr schnell ausverkauft gewesen. An den Osterfeiertagen konnte Reber mehr als 300 To-Go-Menüs verkauft. Allerdings helfe diese Aktion finanziell kaum. "Betriebswirtschaftlich ist das Nonsens", so der Küchenchef und Unternehmer. Die Lösung sei eher für die Erhaltung der Psyche in den schwierigen Zeiten vorgenommen worden.

Vom kulinarischen Gipfel zum Stillstand

Anton Gschwendtner ist Küchenchef im Stuttgarter Olivo. Der 35-Jährige stand noch Anfang März auf dem kulinarischen Gipfel, der Restaurantführer Michelin stattete ihn und sein Team mit dem zweiten Stern aus. Zwei Wochen später ging laut dem Spitzenkoch nichts mehr. "Der Shutdown von hundert auf null war eine harte Geschichte, ein Schock", sagte Gschwendtner. Alle Mitarbeiter seien in Kurzarbeit.

Erneute Krise für Traube Tonbach

Das Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) befindet sich in einer besonderen Situation. Anfang des Jahres waren die mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants Schwarzwaldstube und Köhlerstube abgebrannt. Im Mai soll der Betrieb in einer Zwischenlösung wieder starten - zunächst aber ohne Sterne. Jetzt steht das ganze Hotel mit der verbliebenen Gastronomie still. Die Traube Tonbach bemühe sich, jeden Mitarbeiter zu halten, ist allerdings auch von Kurzarbeit betroffen.

Dehoga: Die Situation ist ernst

Aus Sicht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) ist es für das Überleben in der Krise entscheidend, wie stark ein Restaurant die Kosten während des Umsatzausfalls reduzieren kann. Pauschale Aussagen darüber, ob die Spitzengastronomie stärker von der Krise betroffen sei als andere, ließen sich seriös nicht treffen, sagte ein Pressesprecher des Dehoga in Baden-Württemberg. Viele Faktoren spielten eine Rolle, die mit der Art des gastronomischen Angebot zunächst nichts zu tun hätten. Grundsätzlich sei der Betrieb von Spitzenrestaurants sehr kostenintensiv. Daher sei die Situation, wie überall in der Branche, sehr ernst.