Fraktionschef Bernd Gögel gehört in der zerstrittenen AfD Baden-Württemberg zum Lager der Gemäßigten. Eine Koalition mit CDU und FDP kann er sich gut vorstellen. In der eigenen Fraktion ist Gögel umstritten. Bei der Wahl zum Spitzenkandidaten erhielt er nur 55 Prozent. "Zur Sache Baden-Württemberg" traf Gögel an seinem Lieblingsort in Tiefenbronn im Enzkreis.