Die Menschen in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr besonders viel für die Katastrophenhilfe der Diakonie gespendet. Die verteilt etwa in der Ukraine Hilfsgüter.

Mehr als jeder siebte Spendeneuro für die Diakonie Katastrophenhilfe kam im vergangenen Jahr aus Baden-Württemberg. Von den insgesamt 66,6 Millionen Euro gaben die Menschen in Württemberg rund sechs Millionen, teilte das Diakonische Werk Württemberg am Mittwoch in Stuttgart mit. Weitere drei Millionen Euro waren es demnach aus Baden. 2020 waren es dagegen nur 3,5 Millionen Euro gewesen.

Spendenbereitschaft trotz Problemen im eigenen Land

Die Chefin der württembergischen Diakonie Annette Noller lobte die Spendenbereitschaft. "Es freut mich sehr, dass trotz vieler Probleme im eigenen Land die Menschen in Württemberg für die Not in anderen Ländern so viel gespendet haben", sagte sie.

In der Ukraine verteilt die Diakonie Katastrophenhilfe Hilfsgüter, da viele Grundnahrungsmittel auf den Märkten im stark betroffenen Osten des Landes nicht verfügbar und deshalb keine Bargeld-Hilfen möglich seien. Derzeit schicke das Hilfswerk zweimal im Monat Material wie Lebensmittel, Babynahrung und Hygieneartikel per Lkw-Konvoi ins Land, hieß es. Neben dem Krieg in der Ukraine stehe für die Diakonie Katastrophenhilfe aktuell die globale Hungerkrise im Fokus.