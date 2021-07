Aufrufe, Sammelaktionen, Spenden - beinahe ganz Baden-Württenberg versucht den Hochwasser-Opfern zur Seite zu stehen. Es gibt viele kleine Geschichten, die zeigen: Das Mitgefühl im Land ist riesengroß.

Das Spendenaufkommen und die damit verbundene Solidarität mit den Opfern der Unwetter-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist gewaltig. Für diese Einschätzung reicht ein Blick in die unverzüglich eingerichteten Sammelstellen für Hilfsgüter und Sachspenden wie zum Beispiel am Nürburgring. Das Spendenaufkommen an Kleidung, Lebensmitteln oder Hygieneartikeln dort ist so hoch, vergleichbar mit der Fläche von drei Fußballfeldern, dass der ADAC Mittelrhein mittlerweile bittet, auf weitere Sachspenden zu verzichten.

Auch finanziell wird bundesweit geholfen. So verwies die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) darauf, dass inzwischen bereits 6,2 Millionen Euro auf das Spendenkonto geflossen sind, das die rheinland-pfälzische Landesregierung eingerichtet hat. Das Geld soll nun schnell an die Betroffenen in den Hochwassergebieten ausgezahlt werden. Daneben kündigte Dreyer weitere Soforthilfen für betroffene Haushalte an. Und auch das Bundeskabinett wird 200 Millionen Euro an Unterstützung bereitstellen, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Viele kleine Aktionen voller Mitgefühl

Neben den geplanten Hilfen aus der Politik sind es aber ganz besonders auch die kleinen, privaten Aktionen, die die Welle der Hilfsbereitschaft dokumentieren - auch in Baden-Württemberg. Immer wieder erreichen die Redaktion von SWR Aktuell ganz besonders auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram Aufrufe und Hinweise dahingehend, was Menschen planen, um Hochwasser-Opfern zu helfen und sie zu unterstützen.

Mit dem Bus nach Aachen

So schreibt uns beispielsweise "geosantos_10", dass sie für den kommenden Samstag plant, mit einem Bus voller Helfer nach Aachen zu fahren, um dort in den Hochwassergebieten bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Mit dem "Deutschen Roten Kreuz" vor Ort sei vieles schon besprochen, nun hoffe man auf viele Interessierte. Man wolle "ein Zeichen setzen", die "Leute nicht alleine lassen" und zeigen, dass "man nicht nur betroffen" sei, so der Aufruf von "geosantos_10".

Viele Menschen im Land wollen helfen und das auf ganz unterschiedlichen Wegen. Claudia Silzle aus Altensteig-Hornberg im Kreis Calw hat am Freitag über ihr Facebook-Netzwerk "Handmade hilft" eine Spendenaktion gestartet. Dort versteigert sie zusammen mit anderen Verkäufern Selbstgemachtes. Mehr als 600 Euro sind so über das Wochenende schon zusammengekommen, Tendenz steigend. Oder die vielen Angebote auf der elektronischen Pinnwand von SWR3. Möbel, Babykleidung oder einfach "Hilfe zum Aufräumen" - die User suchen nach Wegen, den Hochwasser-Opfern zur Seite zu stehen.

Spendenwillige verursachen Staus

Die Anteilnahme ist in zahlreichen Regionen Baden-Würtembergs gewaltig. So kam es bereits am vergangenen Sonntag im Überlinger Ortsteil Lippertsreute im Bodenseekreis zu Verkehrsstaus wegen zahlreicher Spendenwilliger. Die Menschen kamen aus dem Schwarzwald und aus der Schweiz nach Lippertsreute, um ihre Solidarität zu demonstrieren und ihre Spenden abzugeben.

SWR Rebecca Lüer

Ähnliches ist aus Heilbronn-Franken zu berichten, dort stieß die Spendenaktion der Freiwilligen Feuerwehr Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) auf große Resonanz.

Stadtwerke helfen Stadtwerke

Auch aus Tübingen, Reutlingen und Calw gab es zuletzt konkrete Hilfe. Ein Einsatzteam der Stadtwerke Tübingen unterstützte die Stadtwerke Trier, um dort die Stromerzeugung wieder herzustellen. Andere Unternehmen aus Baden-Württemberg stellten Baufahrzeuge, um in den verwüsteten Unwetter-Städten zu helfen und aufzuräumen.

Die Solidarität macht auch vor dem Sport nicht Halt. Die baden-württembergischen Amateurfußballer planen vor Anpffiff ihrer Spiele eine Schweigeminute. Der Südbadische Fußballverband ruft darüber hinaus zu Spenden auf. Das Geld soll Sportvereinen in den betroffenen Gebieten zu Gute kommen.

Auch "schwarze Schafe" unter den Helfern

Die Aufräumarbeiten locken allerdings auch obskure "Helfer" aus dem Umfeld der "Querdenker"- und Verschwörungsideologen-Szene an. Wie eine SWR-Recherche zeigt, mischen sich derzeit prominente Gesichter aus diesem Umfeld unter die Helfer vor Ort, um den Menschen fragwürdige Angebote zu machen.