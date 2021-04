Eine Klinik in Baden-Baden bietet ab sofort sogenannte

Corona-Spuck-Tests an. Das kostenlose Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Hersteller. Die Sets sind in Deutschland bereits für Kinder ab zehn Jahren im Selbsttest zugelassen. Die Klinik-Leitung geht deshalb davon aus, dass dieses Angebot auch für Schulen interessant sein dürfte.

