Nur wenige Raser bei Blitzermarathon in Pforzheim

Mit mehreren Dutzend Beamten hat sich das Polizeipräsidium Pforzheim am Mittwoch am Blitzermarathon beteiligt. Mehrere Teams waren mit mobilen Lasermessgeräten unterwegs. So wie auf einer Waldstrecke im Würmtal.

Noch die ganze Woche müssen Autofahrerinnen und Autofahrer mit verstärkten Tempokontrollen rechnen, denn Baden-Württemberg beteiligt sich an der bundesweiten "Speedweek". Höhepunkt war der Blitzermarathon am Mittwoch. An diesem Tag fanden besonders viele mobile Tempomessungen statt. Eine der Kontrollen führte die Polizei Pforzheim auf einer kurvenreichen Waldstrecke im Würmtal durch. An dieser Stelle gilt ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern.