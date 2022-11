Die Landes-SPD verlangt von der Regierung in BW mehr Unterstützung für ärmere Menschen. Im Umfragetief soll beim Parteitag in Friedrichshafen Kanzler Scholz für Rückenwind sorgen.

In Zeiten stark steigender Preise für Energie und Lebensmittel fordert die SPD in Baden-Württemberg vor ihrem Parteitag in Friedrichshafen mehr Unterstützung für ärmere Menschen. Zwar gebe es von der grün-schwarzen Landesregierung "halbherzige Hilfen" für die Wirtschaft, sie tue aber nichts für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, sagte SPD Landeschef Andreas Stoch der Deutschen Presse-Agentur.

"Es darf nicht heißen, Investition oder Entlastungen", sagte der Oppositionsführer im Landtag. Das Land müsse die Transformation in vielen Lebensbereichen trotz der Krise mit "Investitionsimpulsen" voranbringen. So müsse beispielsweise bei Energie- und Verkehrswende oder in der Bildung "richtig Geld in die Hand" genommen werden. Angesichts von 57.600 fehlenden Kita-Plätzen bestehe dringend Handlungsbedarf.

Bundeskanzler Scholz soll dem Landeschef den Rücken stärken

Der 53-jährige Heidenheimer Stoch stellt sich am Samstag in Friedrichshafen zur Wiederwahl. Gegenkandidaten oder -kandidatinnen gibt es keine. Für Rückenwind soll Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sorgen. Am Mittag wird dieser eine Rede vor den rund 320 Deligierten halten.

Vor seinem Auftritt wird Scholz auch den Autozulieferer ZF besuchen:

SPD in Baden-Württemberg auf Umfragetief

In aktuellen Umfragen liegt die Landes-SPD derzeit nur bei 13 bis 15 Prozent und damit weit hinter Grünen und CDU. Auch die Mitglieder schwinden. Lag deren Zahl Ende 2021 noch bei 33.200, sei sie jetzt auf etwa 31.900 gesunken, sagte eine Sprecherin. Die SPD in Baden-Württemberg ist der fünftgrößte Landesverband. Bei der Landtagswahl war sie im März 2021 auf 11 Prozent gekommen.