Bei einem digitalen Parteitag von Göppingen aus hat die SPD Baden-Württemberg ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September aufgestellt. Dabei gehen die Sozialdemokraten nach dem Prinzip des Reißverschlussverfahrens vor. Immer abwechselnd eine Frau und ein Mann kandidieren bei der SPD um die Listenplätze zur Bundestagswahl. Auf den ersten Listenplatz ist SPD-Bundeschefin Saskia Esken gewählt worden, Platz zwei ging an den früheren baden-württembergischen Wirtschafts- und Finanzminister Nils Schmid. Dabei hatte er mit Dejan Perc einen Gegenkandidaten mit Migrationsbiografie, der sich auch für sexuelle Vielfalt einsetzt. Perc warb für sich und das Thema Vielfalt, das zahlreiche Delegierte an diesem Parteitag in ihre Reden besprochen hatten. Die SPD - so die Basis - müsse sich noch mehr für Vielfalt einsetzen und sich um die sozial Schwachen kümmern. Listenplatz drei ging an Rita Schwarzelühr-Sutter, Listenplatz vier hart umkämpft nach einer Stichwahl an Martin Rosemann, Platz fünf an Katja Mast. Landeschef Andreas Stoch schwor die Sozialdemokraten im Land auf den Bundestagswahlkampf ein, er sei sauer über das, was in Stuttgart mit Grün-Schwarz passiere - wer Grün wähle, wähle keine progressiven Bündnisse sondern die CDU als Bremserpartei, so Stoch.