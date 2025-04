Der SPD-Landesvorstand wird Montagabend Kandidierende für den Bundesvorstand nominieren. Nach SWR-Informationen steht ein Kandidat bereits fest: SPD-Landeschef Andreas Stoch.

Bis Montag um Mitternacht muss der SPD-Landesvorstand entscheiden, welche beiden Kandidierenden er beim Bundesparteitag Ende Juni für den Bundesvorstand ins Rennen schickt. Einer davon wird nach SWR-Informationen der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch sein, der auch Teil des aktuellen Bundesvorstands ist. Doch noch ist unklar, wen die Landes-SPD zusätzlich ins Rennen schicken wird. Eigentlich wäre Co-Bundeschefin Saskia Esken die erwartbare weitere Kandidatin.

Kandidierende für Bundesvorstand: Esken hält sich zurück

Esken hat sich aber noch nicht dazu geäußert, ob sie erneut Teil des Bundesvorstands werden möchte. Aus Parteikreisen ist zu hören, dass sie mit der Entscheidung warten werde, bis die Besetzung der neuen Bundesregierung feststeht. Heißt im Klartext: bis feststeht, ob es eine Bundesministerin Esken geben wird oder nicht.

Die Frist für eine Nominierung durch den Landesvorstand wird dann zwar abgelaufen sein. Esken könnte aber auch später noch vom Bundesvorstand direkt nominiert werden oder ihren Hut selbst in den Ring werfen. Dafür ist bis zum Parteitag im Juni dieses Jahres Zeit. Bemerkenswert ist das Vorgehen dennoch. Denn die Mitgliedschaft in dem Gremium und ein Ministeramt wären kein Widerspruch.

Unmut über SPD-Bundesvorsitzende in BW-SPD

Der Vorgang fällt in eine Zeit, in der der Unmut über die SPD-Bundesvorsitzende im eigenen Landesverband wächst. In einem Interview im "Südkurier" hatte SPD-Landesgeneralsekretär Sascha Binder sich vergangene Woche ungewöhnlich kritisch zu ihrer Zukunft geäußert. Der Großteil der Kabinettsposten müsse an Frauen gehen, aber an die besten, sagte er in dem Interview. Darunter sehe er Esken nicht. Widerspruch kam von der ehemaligen SPD-Landesvorsitzenden Leni Breymaier. Sie sagte der "BILD"-Zeitung, es stehe Binder nicht zu, sich so zu äußern.

Saskia Esken sitzt für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt im Bundestag. 2019 wurde sie von der Basis überraschend zur Bundesvorsitzenden gewählt. In ihrem eigenen Landesverband war dieser Aufstieg von Anfang an umstritten. Bei der letzten Bundestagswahl hatte sie in ihrem Wahlkreis Calw nur 12,9 Prozent geholt und damit deutlich gegen ihren CDU-Konkurrenten verloren. Sie zog jedoch als Spitzenkandidatin für Baden-Württemberg über die Landesliste in den Bundestag ein.