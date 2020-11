Die baden-württembergische SPD trifft sich zu einem digitalen Landesparteitag. Dabei wollen die Delegierten einen neuen Landesvorstand wählen und das Programm zur Landtagswahl beschließen.

Erstmals nutzt die BW-SPD das digitale Format für einen ganztägigen Parteitag. Damit die Delegierten nicht an einem Ort zusammenkommen müssen, schalten sie sich online zusammen. Vor den Webkameras in Stuttgart versammeln sich lediglich der Landesvorstand, sowie als Gäste SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und die Bundesvorsitzende Saskia Esken.

Zunächst soll SPD-Landeschef Andreas Stoch zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im März gekürt werden. Und der hat ehrgeizige Ziele. Der derzeitige Oppositionsführer kämpft für eine künftige Landesregierung, "in der die SPD der Motor sein muss". "Grüne und CDU sind ganz heftig damit beschäftigt, ihre ideologischen Streitigkeiten auszutragen", sie hätten genug voneinander, sagte Stoch dem SWR. Man habe von 2011 bis 2016 gezeigt, dass man mit den Grünen eine gute Regierung hinbekomme. Außerdem gebe es die Möglichkeit einer Ampelkoalition: "Ich habe das Gefühl, dass auch eine FDP in Baden-Württemberg sich nicht mehr einer solchen Lösung verweigern werde wie noch 2016", schätzt der SPD-Politiker.

Vorstandswahl digital nicht möglich

Ein neues Wahlprogramm und ein neuer Landesvorstand sollen auch noch her. Das Wahlprogramm können die Sozialdemokraten online beraten, die Neuwahl des Landesvorstands ist digital jedoch nicht erlaubt. Also brechen die SPD-Delegierten gegen Mittag zu 20 Wahllokalen an verschiedenen Orten im Land auf. Dort stimmen sie ab. Erste Ergebnisse sollen am Nachmittag vorliegen. Für die Beisitzer wird wahrscheinlich ein zweiter Wahlgang erforderlich sein. Der soll anschließend per Briefwahl erledigt werden.