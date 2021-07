per Mail teilen

Die Wahl des AfD-Kandidaten Bert Matthias Gärtner in den BW-Verfassungsgerichtshof sorgt für Empörung. Denn: Der Kandidat hat nicht nur aus seiner Partei Stimmen bekommen.

Am Mittwoch hat der baden-württembergische Landtag im dritten Anlauf den Kandidaten der AfD, den Unternehmensberater Bert Matthias Gärtner, für den Verfassungsgerichtshof in Stuttgart gewählt. Darüber sind viele empört.

Verfassungsfeinde wähle man nicht in den Verfassungsgerichtshof, schrieb die SPD auf Twitter. Deren Abgeordneter Sascha Binder ist immer noch entsetzt über das Abstimmungsergebnis, wie er in diesem Twitter-Video deutlich macht:

Gestern wurde im @Landtag_BW der Kandidat der #noAfd mit stimmen auch von anderen Fraktionen in den Verfassungsgerichtshof von #BadenWuerttemberg gewählt. Ich bin immer noch entsetzt! #keinfussbreit https://t.co/bO3zMd3A3h

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir betonte, dass man für Kandidaten der AfD immer nur ein "Nein" übrig habe. Bernd Riexinger von der Linken hält die Wahl für eine "Schande" und warnte, dass "die Braunen alles, aber sicher nicht diese Verfassung achten". Und der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke twitterte: "Wenn Nazis Spiele spielen, erwarte ich von jedem, dass er den Rücken gerade macht".

"Die Wahl Gärtners entspricht den parlamentarischen Gepflogenheiten in einer Demokratie."

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel betonte hingegen, der AfD-Kandidat Matthias Gärtner sei in geheimer Wahl gewählt worden. Das entspreche den parlamentarischen Gepflogenheiten. Gärtner habe sich zwar nicht in den anderen Fraktionen vorgestellt - was ihm vorgeworfen wird, das Angebot habe es aber gegeben.

Nach Schlappen in den ersten beiden Wahlgängen war der AfD-Kandidat Bert Matthias Gärtner am Mittwoch mit 37 Ja-Stimmen zum stellvertretenden Mitglied ohne Befähigung zum Richteramt gewählt worden. 32 Abgeordnete stimmten mit Nein, 77 enthielten sich.

Woher kommen die 20 Nicht-AfD-Stimmen?

Da die AfD-Fraktion im Landtag nur 17 Mitglieder hat, müssen auch Abgeordnete aus anderen Parteien für Gärtner gestimmt haben. Grüne und SPD verneinen das jedoch für ihre kompletten Fraktionen. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Andreas Deuschle, sagte zwar: "Als Christdemokraten lehnen wir eine Zusammenarbeit jeglicher Art mit der AfD entschlossen ab." Gleichzeitig habe es aber keine Absprachen für die geheime Wahl gegeben. Ähnlich äußerte sich auch FDP-Fraktionschef Rülke - es habe zwar eine Empfehlung gegeben, Gärtner nicht zu wählen, aber die Wahl sei schließlich geheim.

Für AfD-Fraktionschef Bernd Gögel verbieten sich Spekulationen darüber, welche Abgeordneten außerhalb seiner Fraktion noch für Gärtner gestimmt haben könnten. Und dass Riexinger von "Schande" spreche, sage alles über sein Denken und erst recht über den Zustand dieser Demokratie aus.

Neun Richter für neun Jahre

Der Landtag wählt die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes und ihre jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellvertreter für neun Jahre. Das Gremium besteht aus neun Richtern, drei von ihnen sind Berufsjuristen. Drei Weitere haben die Befähigung zum Richteramt, die übrigen drei nicht.

Wofür ist der Verfassungsgerichtshof zuständig? Der Verfassungsgerichtshof entscheidet unter anderem über: die Auslegung der Landesverfassung Anfechtungen von Wahlprüfungsentscheidungen und Volksabstimmungen die Zulassung von Volksbegehren

Aktuell mussten sechs Stellen neu besetzt werden. Alle Fraktionen im Landtag haben das Recht, Mitglieder vorzuschlagen. Die weiteren fünf Kandidaten (vier von den Grünen, einer von der CDU) sind bereits seit dem ersten Wahlgang bestätigt.