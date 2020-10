Die SPD-Fraktion im Landtag kritisiert in einem Brief die Corona-Verordnung der Landesregierung. Viele Regeln seien unverständlich, vor allem im Sportbereich, heißt es in einem Brief von Fraktionschef Andreas Stoch.

Seit Montag ist die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg in Kraft, unter anderem mit verschärften Kontaktbeschränkungen. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Andreas Stoch, übt in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) nun Kritik. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seien unverständlich und widersprüchlich. Mehr Klarheit sei nötig, so Stoch in dem Brief, der dem SWR vorliegt. "Das Verordnungswirrwarr der Landesregierung nimmt aber leider immer groteskere Züge an." SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch Gerade für Sportler und Sportvereine seien die Regeln kaum noch zu überschauen, schreibt Stoch. Er verweist unter anderem darauf, dass es unterschiedliche Verordnungen zu Schwimmbädern und zum Sportbetrieb gebe. Vereine dürften dann nur noch mit maximal zehn Personen trainieren, während sich "jenseits des Trainings- und Übungsbetriebs deutlich mehr Personen in den Bädern aufhalten dürfen", so Stoch. Auch FDP äußert Kritik Auch die FDP sieht die Corona-Regeln in Baden-Württemberg kritisch. Bei der Landesregierung herrsche Hektik und keine klare Kommunikationsstrategie, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke. So gebe es Auflagen für private Feiern, aber keine Abstandsgebote im Nahverkehr.