SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht bei den Grünen in der Klimapolitik "ein gewisses Umsetzungsdefizit" und hat dafür Baden-Württemberg als Beispiel genannt. "Man kann nicht nur für Windkraft sein, und dann - wie in Baden-Württemberg - kaum Windkraftanlagen bauen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Ende 2020 waren in Baden-Württemberg 731 Anlagen in Betrieb, 12 mehr als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: In Niedersachsen stehen mehr als 6.350 Windräder.