Wegen eines Facebook-Kommentars zu den Demonstrationen gegen Rassismus fordert die SPD den Rücktritt des Demografiebeauftragten. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) sucht dagegen das Gespräch.

Der in die Kritik geratene baden-württembergische Demografiebeauftragte, Thaddäus Kunzmann (CDU), muss sich jetzt den Fragen der Regierung stellen. "Ich habe den Sozialminister beauftragt, ihn einzubestellen und ihm die Leviten zu lesen", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Kunzmann hatte auf Facebook die Demonstrationen kritisiert, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA auch in Baden-Württemberg stattfanden. Er hatte dazu geschrieben, dass Floyd ein Gewaltverbrecher mit beträchtlichem Vorstrafenregister gewesen sei. "Niemand von uns wollte ihm in der Nacht begegnen", so Kunzmann in dem Kommentar. Er wolle aus einem Gewaltverbrecher keine Ikone machen.

SPD-Politiker Binder fordert Rücktritt Kunzmanns

SPD-Landesgeneralsekretär Sascha Binder hatte daraufhin seinen Rücktritt gefordert. "Kunzmann darf unser weltoffenes Land nicht mehr repräsentieren", sagte Binder der Deutschen Presse-Agentur. "Er muss seinen Hut nehmen, am besten, bevor heute die Sonne untergeht."

Auch in den Sozialen Medien hagelte es Kritik an Kunzmann. So wollte ein Twitternutzer beispielsweise von der Landeregierung wissen, ob Kunzmann sich mit seinem Post stelltvertretend für diese äußere.

Das Landessozialministerium hat sich mittlerweile ebenfalls via Twitter zu Wort gemeldet. Vom Inhalt Kunzmanns distanziere man sich "aufs Schärfste", heißt es dort.

Kretschmann hingegen will das Gespräch suchen: "Zunächst mal muss man mit den Betroffenen reden", sagte er. "Das ist einfach ein Gebot der Fairness."

Kunzmann: Kommentar "als Bürger Kunzmann" verfasst

Kunzmann sagte, er habe den Kommentar "als Bürger Kunzmann" verfasst und sich vor allem gegen die Auffassung bei den Demos gewehrt, dass die deutsche Polizei latent rassistisch sei. Den Post hat er mittlerweile gelöscht und sich in einer weiteren Nachricht erklärt. Darunter veröffentlichte er ein Interview mit der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken, die gegenüber der Funke-Mediengruppe am Montag vor "latentem Rassismus" in den Reihen der Polizei gewarnt hatte.