SPD in Baden-Württemberg fordert SOS-Programm gegen den Personalmangel in Kitas

Wegen des Fachkräftemangels plädiert die SPD-Fraktion für ein Sofort-Programm für die Kitas im Land. Auch ver.di bereitet der Personalmangel in frühkindlicher Erziehung Sorgen.

Nach einer aktuellen Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) habe fast jede Einrichtung zu wenig Personal. Betreuungszeiten müssten gekürzt und die Aufsichtspflicht könne nicht durchgehend gewährleistet werden, kritisiert die SPD-Fraktion. Sie fordert von der grün-schwarzen Landesregierung ein SOS-Programm gegen diesen Fachkräftemangel.

SPD für Rückkehr-Prämien und Anreize für Teilzeitkräfte

"Dieser Fachkräftemangel ist nicht vom Himmel gefallen", sagte der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei am Donnerstag in Stuttgart. "Man muss bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen." Es sei nicht hinnehmbar, dass ein Großteil der Kitas die Aufsichtspflicht nicht mehr durchgehend gewährleisten könne. Erzieherinnen trauten sich teilweise nicht mehr, auf die Toilette zu gehen, beklagte auch der FDP-Abgeordnete Dennis Birnstock.

Die SPD fordert unter anderem ein Sofortrückkehrprogramm und einen Aufstockungsbonus bei Teilzeit. Zudem müsse die vertragliche Leitungszeit an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. "Aufgaben der Personalmanagements, der pädagogischen Leitung oder der Organisationsentwicklung dürfen nicht zu Einschnitten in der Betreuung der Kinder führen", fordert die Partei weiter. Notwendig sei zudem eine Kita-Konferenz, bei der "alle Akteurinnen und Akteure der frühkindlichen Bildung" versuchten, die Betreuungsengpässe zu entschärfen.

CDU wirft der SPD unnötigen Alarm vor

Die CDU-Bildungsexpertin Christiane Staab hielt der SPD "Alarmismus" vor. Es sei natürlich, dass die Kitas in der Corona-Zeit unterbesetzt gewesen seien, da auch Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne mussten. Man dürfe nicht so tun, als sei die Arbeit in einer Kita eine Strafe und keine Bereicherung. "Das führt sicher nicht dazu, die Attraktivität dieses Berufs zu steigern." Die CDU wolle zusätzliches Geld lieber in mehr Leitungszeit für Kita-Leiterinnen einsetzen und nicht dafür, die Elternbeiträge zu streichen, wie es die SPD wolle. An die Adresse der Erzieherinnen und Erzieher sagte sie, sie sollten sich bei Problemen lieber an das Landesjugendamt wenden und nicht in einer Umfrage darüber reden, ob nach ihrem Gefühl zu wenig Personal da sei.

ver.di fordert mehr qualifizierte Fachkräfte in frühkindlicher Bildung

Auch in kürzlich veröffentlichten Studien der Gewerkschaft ver.di sowie der Bertelsmann-Stiftung wurde ein akuter und zukünftiger Personalbedarf in diesem Bereich festgestellt. "Es braucht eine konzertierte Ausbildungsoffensive, um Fachkräfte in das Berufsfeld zu bringen", so Hansi Weber, ehrenamtliche Vorsitzende der zuständigen ver.di Fachgruppe. "Es braucht Räume, Lehrkräfte und verbindliche Regelungen zum Zeitbedarf und zur Qualifizierung der Praxisanleitung. Nur dann können die Ausbildungskapazitäten hochgefahren werden."

Die Gewerkschaft warnt aber davor, den Fachkräftemangel mit der Einstellung von Quereinsteigern beheben zu wollen. "Eine De-Qualifizierung im frühkindlichen Bildungsbereich darf es nicht geben. Es braucht auf jeden Fall verbindliche Konzepte, um sicherzustellen, dass Quereinsteiger*innen individuelle und verbindliche Qualifizierungsmodule angeboten werden", so Hanna Binder, stellvertretende Landesbezirksleiterin von ver.di. Ohne die entsprechende Qualifizierung seien Quereinsteiger nur kurzfristig eine Entlastung.

Laut der Landesbezirksleiterin müsse das langfristige Ziel darin bestehen, die Qualität in der frühkindlichen Bildung zu sichern und eine vernünftige Vergütung zu garantieren.

"Die Pandemie hat Missstände sichtbar gemacht, die bereits vorher vorhanden waren. Nur eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung können die Berufsflucht der bereits Beschäftigten verhindern.“

Die Gewerkschaft bereitet derzeit die Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst vor, die im kommenden Frühjahr beginnen wird.