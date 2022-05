SPD und FDP arbeiten weiter an Untersuchungsausschuss wegen Innenminister Strobl

per Mail teilen

Die beiden Oppositionsparteien im Landtag halten den Druck auf Innenminister Strobl weiter hoch. Am Dienstag könnten sie in ihren Fraktionen einen entsprechenden Antrag beschließen.

Die Landtagsfraktionen der SPD und FDP arbeiten weiter an einem Untersuchungsausschuss wegen des Verhaltens von Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Zusammenhang mit der Affäre um den ranghöchsten Polizeibeamten im Land. So haben SPD und FDP für Dienstag um 16 Uhr zu einer gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen. Das Thema soll sein: "Untersuchungsausschuss zu: Minister Strobl und der Rechtsstaat."

Weitere Details nennen die Fraktionen nicht. Klar ist nur, dass die Vorsitzenden im Landtag, Andreas Stoch (SPD) und Hans-Ulrich Rülke (FDP), ein Statement abgeben werden. Auch Innenexperte Sacha Binder (SPD) und Innenexpertin Julia Goll (FDP) werden an dem Termin teilnehmen.



Thema könnte am Mittwoch auf der Tagesordnung im Landtag stehen

Offensichtlich wollen die beiden Oppositionsparteien die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses am Dienstag auf den Weg bringen. Die Fraktionen müssen dafür auf ihren Sitzungen am Nachmittag einen entsprechenden Antrag beschließen. Sollte das passieren, könnte das Landtagspräsidium das Thema auf die Tagesordnung für die Plenarsitzung am Mittwoch nehmen.

Damit halten die beiden Oppositionsparteien den Druck auf Strobl weiter hoch. Der CDU-Politiker hat ein Schreiben des Anwalts eines ranghohen Polizisten an einen Journalisten weitergeleitet. Gegen den Beamten wird wegen sexueller Belästigung ermittelt, er ist vom Dienst suspendiert.

Der Gesamtkomplex ist sehr kompliziert. Darum geht es konkret:

Die Opposition hält Strobl vor, mit der Weitergabe des Schreibens mehrere Gesetze gebrochen zu haben. Nachdem Strobl Anfang Mai die Weitergabe des Schreibens eingeräumt hatte, leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der Weitergabe verbotener Mitteilung über Gerichtsverhandlungen ein.