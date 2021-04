Die Organisation der Corona-Impfkampagne sorgt auch in Baden-Württemberg für Frust. Private Anbieter versprechen Hilfe bei der Terminbuchung. Laut SPD ist das auch dringend nötig.

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD im baden-württembergischen Landtag, Rainer Hinderer, hat die Organisation der Corona-Impfkampagne im SWR-Interview scharf kritisiert. Die offiziellen Wege bei der Terminbuchung - online oder per Telefon - würden offenbar nicht funktionieren, "weil zu viele Menschen in der Warteschleife hängen oder mit dem Recall-System auf Wartelisten stehen." Diese Personen wüssten nicht, ob bereits ein Impftermin vergeben wurde. Rückfragen seien nicht möglich. "Die Kommunikation läuft sehr schlecht", so Hinderer.

Außerdem seien vor allem ältere Menschen mit der Internetplattform Impfterminservice.de überfordert. Hinderer sagte, er könne nachvollziehen, dass ältere Menschen schnell verzweifelten und sich an private Dienstleister zur Suche nach einem Impftermin wendeten. Zuletzt waren immer mehr private Plattformen entstanden, die Hilfestellungen bei der Terminbuchung versprechen. Das baden-württembergische Sozialministerium sieht solche Angebote kritisch und hat Nachbesserungen bei der offiziellen Plattform versprochen.

Kritik an Impf-Priorisierung: "Minister muss den Mangel besser verwalten"

SPD-Gesundheitspolitiker Hinderer kritisierte außerdem, dass die Impfkorridore in Baden-Württemberg zu stark ausgeweitet worden seien. Aktuell würden Impftermine für die Prioritätsgruppen 1 bis 3 vergeben, obwohl noch nicht einmal alle Berechtigten aus den Gruppen 1 und 2 berücksichtigt worden seien. "Da hätte eine schärfere Priorisierung stattfinden müssen", so Hinderer. "Das wäre die Aufgabe des Sozial- und Gesundheitsministers gewesen, nicht immer neue Gruppen zuzulassen. Der Minister muss den Mangel besser verwalten."

Zweifel am Sinn des Impfgipfels

Den für Freitag angesetzten baden-württembergischen Impfgipfel sieht Hinderer mit Skepsis. "Ich weiß nicht, was das Ziel dieses Impfgipfels ist", sagte er. Hausärzte und Kassenärztliche Vereinigung wüssten, was zu tun ist. "Insofern hoffe ich, dass bei diesem Impfgipfel nicht wieder nur eine Überschrift produziert wird." Um die Corona-Impfkampagne voranzutreiben, will Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Freitag mit Kommunalpolitikern sowie Vertretern von Landesärztekammer, Landesapothekerverband und Krankenhausgesellschaft sprechen.