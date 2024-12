Die baden-württembergische SPD zieht mit ihrer Bundesvorsitzenden Saskia Esken an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Die Delegierten wählten Esken am Sonntag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) mit 88,6 Prozent der Stimmen auf Platz 1 der Landesliste für die kommende Bundestagswahl, die voraussichtlich am 23. Februar stattfindet.