SPD-Landeschef Andreas Stoch hofft, dass seine Partei bei der Bundestagswahl den zweiten Platz erreicht. "Das wird nicht ganz reichen, um eine eigene rot-grüne Regierung zu stellen", räumte Stoch in der Ulmer "Südwest Presse" ein. Er sehe aber einige Personen in der Bundespolitik der FDP, "die in der Lage wären, eine Ampelregierung zu bilden", sagte er. "Die Ampel in Baden-Württemberg ist ja nicht daran gescheitert, dass die FDP nicht wollte." Für die SPD gibt es aus Stochs Sicht noch deutliches Potenzial nach oben, denn Personen spielten eine wichtige Rolle bei der Wahl Ende September. Und bei Kanzlerkandidat Olaf Scholz sehe jeder: "Der kann das", sagte der Sozialdemokrat. "Der kann Führung, der hat das als Vizekanzler in so schwierigen Zeiten wie der Corona-Krise bewiesen."