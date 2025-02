Nach der Ankündigung über massive Sparmaßnahmen will Daimler Truck in mehreren Betriebsversammlungen an den Standorten in Baden-Württemberg über die Pläne informieren. Zur Betriebsversammlung nach Stuttgart sind rund 2.000 Mitarbeitende erschienen. Laut dem Gesamtbetriebsrat-Chef Michael Brecht seien betriebsbedingte Kündigungen bis 2030 ausgeschlossen.