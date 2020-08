Geduldsprobe nach dem Urlaub: Reiserückkehrer, vorwiegend aus Spanien, mussten teils Schlange stehen vor dem Corona-Testzentrum am Flughafen Stuttgart.

Zwar sei es in der Regel vergleichsweise zügig gegangen, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag. Wenn aber mehrere Maschinen gleichzeitig ankamen, hätten die Reisenden schon mal bis zu eine Stunde warten müssen. Allein am Sonntag gab es dem Sprecher zufolge 14 Abflüge nach Spanien (ohne die Kanaren) und 13 Ankünfte von dort - darunter elf Ankünfte aus Palma/Mallorca. Der Andrang am Corona-Testzentrum des Flughafens habe sich am Wochenende verdoppelt: Waren es sonst etwa 1.000 Menschen täglich, die sich dort testen ließen, kamen nun am Samstag und Sonntag je 2.000.

Teststationen auch in Friedrichshafen und Karlsruhe/Baden-Baden

Seit einer Woche gibt es Teststationen an den drei Flughäfen in Stuttgart, Friedrichshafen und am Airport Karlsruhe/Baden-Baden. Angesichts erhöhter Ansteckungsgefahren hat die Bundesregierung fast ganz Spanien einschließlich Mallorca als Risikogebiet eingestuft. Die Einstufung bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das neuartige Coronavirus greift.