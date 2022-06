Spaniel will erneut für AfD-Landesvorsitz kandidieren

In der baden-württembergischen AfD bahnt sich eine erneute Kampfkandidatur an. Neben dem als gemäßigt geltenden Bundestagsageordneten Martin Hess will nun auch der Abgeordnete Dirk Spaniel für den Landesvorsitz kandidieren. Dies teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Spaniel verspricht eine Bekämpfung des Mitgliederschwunds und eine Trendwende. Die bisherige Landesvorsitzende, Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel, hat bereits Anfang Juni angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Sie war im Februar 2020 angetreten, um den zerstrittenen Landesverband zu befrieden. Zuvor hatten Spaniel und Landtagsfraktionschef Bernd Gögel den Verband in einer Doppelspitze geführt und sich heftig zerstritten.