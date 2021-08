Nur wenige Themen werden zur Zeit vermutlich so emotional diskutiert, wie die Corona-Impfungen. Selbst langjährige Freundschaften und Familienbeziehungen kriegen Risse, weil die Meinungen zur Impfung so weit auseinander liegen. Mehr als die Hälfte der Menschen in Baden-Württemberg ist vollständig geimpft. Aber die angestrebten Impfquote von 85 Prozent ist noch lange nicht in Sicht.

Sendung am Mi. , 4.8.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW