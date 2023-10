Nur kurz wird es ungemütlich, dann dürfte über dem Land wieder tagelang der blaue Himmel stehen. Die Aussichten für die zweite Wochenhälfte sind gut - der Spätsommer bleibt also noch.

Nach dem Hoch "Sonja" holt der goldene Spätsommer mit seinen warmen Temperaturen nur kurz Luft und meldet sich spätestens zur Wochenmitte wieder unter anderem Namen zurück. Das Hoch "Tora" bringt in der zweiten Wochenhälfte erneut warme, aber vergleichsweise kühlere Temperaturen mit.

Sommerliche Temperaturen am Montag

Während am Montag sommerliche Temperaturen von bis zu 29 Grad in Freiburg herrschten, wird es am Feiertag kurz ungemütlicher. Schon in der Nacht kühlt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ab auf Tiefstwerte zwischen 16 und 8 Grad. Vor allem Autofahrer sollten dann vorsichtig sein. Denn bis in den Vormittag hinein wird im Süden mit Nebel und stellenweise Sichtweiten unter 150 Metern gerechnet.

Am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, rechnen die Meteorologen auf den Schwarzwaldgipfeln und in den Niederungen mit stürmischen Böen. Von Westen her kommen zunehmend dichte Wolken, dazu sind einzelne kurze Gewitter und Schauer möglich. Es bleibt aber warm mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad am Rhein, Neckar und Tauber und bis zu 22 Grad im Südschwarzwald.

Hoch "Tora" bringt schönes Wetter in der zweiten Wochenhälfte

Nach Angaben des DWD wird das Hoch "Tora" in der zweiten Wochenhälfte erneut für schönes Wetter sorgen. "Der Spätsommer macht nur kurz Pause und kommt dann zurück, wenn auch etwas kühler", sagte ein DWD-Meteorologe. Er erwartet für Stuttgart Temperaturen von bis zu 20 Grad am Mittwoch und 24 Grad am kommenden Samstag.

Diese warmen Temperaturen sind zwar ungewöhnlich für den Oktober, aber keine Neuheit. Am 7. Oktober 2009 zum Beispiel wurde laut DWD eine Temperatur von 30,9 Grad in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gemessen.

September wärmster Monat in BW seit Messbeginn

Der vergangene Monat hingegen war laut DWD der wärmste September in Baden-Württemberg seit Messbeginn. Die Temperaturen lagen im Mittel bei 17,7 Grad. Zur Einordnung: Der Mittelwert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 beträgt 13,3 Grad.

Im Oberrheingraben registrierten die Fachleute in diesem September bis zu 21 Sommertage mit Temperaturen ab 25 Grad aufwärts. An bis zu zehn Tagen wurde den Angaben nach sogar die Schwelle von 30 Grad überschritten - dann ist von heißen Tagen die Rede. Bundesweiter Spitzenreiter sei die Messstation in Waghäusel-Kirrlach im Landkreis Karlsruhe gewesen. Dort sei am 12. September 2023 die deutschlandweite Spitzentemperatur von 33,3 Grad gemessen worden.

Regen sei gleichzeitig deutlich weniger gefallen, als es typisch sei, so die Bilanz der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Landkreis Biberach). An manchen Orten fiel gerade mal ein Zehntel der üblichen Regenmenge. Dafür schien die Sonne mit insgesamt 240 Stunden so lange wie noch nie im September.