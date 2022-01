Sozialverband VdK ruft zu Respekt auf

Der Sozialverband VdK hat zum neuen Jahr Toleranz und Respekt in der Gesellschaft angemahnt. Demokratie brauche Menschen, die sich beteiligen und niemanden ausschließen, heißt es in einer Mitteilung des baden-württembergischen Landesvorsitzenden Hans-Josef Hotz. Gewalt sei keine Lösung, betonte er darin. Ausgrenzung, Hetze und Intoleranz hätten in den zurückliegenden Monaten die Diskussion bestimmt, so VdK-Präsidentin Bentele. Das sei bedauerlich. Ein gesellschaftliches Zusammenleben erfordere Toleranz, Respekt und gegenseitige Akzeptanz. Der VdK hat in Baden-Württemberg 245.000 Mitglieder, bundesweit sind es 2,1 Millionen.