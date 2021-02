Mieterbund, Gewerkschaften und Sozialverbände wollen eine Kurskorrektur der Wohnungspolitik in Baden-Württemberg. Der künftigen Landesregierung haben sie jetzt einen Forderungskatalog vorgelegt.

"Die Wohnungssituation in Baden-Württemberg spitzt sich zu. Immer mehr Haushalte können kein angemessenes und bezahlbares Wohnungsangebot finden", beginnt der vierseitige Forderungskatalog von Mieterbund, Gewerkschaften und Sozialverbänden. Gerichtet ist dieser an die künftige Landesregierung mit Blick auf die Landtagswahlen im März. Darin pochen die Verbände auf eine am Gemeinwohl orientierte Wohnungspolitik im Land und Kurskorrektur der Landesregierung. Noch zu Beginn der Woche zeigte sich die Bundesregierung zufrieden bei ihrer Zwischenbilanz zur "Wohnraumoffensive".

Wohnungsmangel könnte sich weiter verschärfen

"Die Auswirkungen des Wohnungsmangels sind in Baden-Württemberg inzwischen nahezu flächendeckend im ganzen Land zu spüren", sagte Rolf Gaßmann, Landesvorsitzender Deutscher Mieterbund Baden-Württemberg. "Auch in den ehemaligen "B-Städten" wie Heilbronn steigen die Wartelisten von Wohnungsuchenden bei den städtischen Ämtern an und die Mietpreise explodieren. So ist Heilbronn inzwischen unter den Städten mit den bundesweit höchsten Mietsteigerungen." Um das zu entschärfen, müssten in Baden-Württemberg jährlich 10.000 Sozialmietwohnungen gebaut werden, meint Gaßmann.

Nach einer Untersuchung des Forschungsinstitut Eduard Pestel aus Hannover, welches Szenarien und Analysen im Wohnungsmarkt durchführt, besteht in Baden-Württemberg ein Bedarf von 500.000 Sozialwohnungen. Laut Forderungskatalalog könne nur noch jeder zehnte berechtige Haushalt mit einer Sozialwohnung versorgt werden. "Die Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung müssten deshalb kontinuierlich aufgestockt werden", heißt es weiter.

Sozial Benachteiligte im Blickfeld behalten

Der Verein Sozialverband VdK Baden-Württemberg gibt zu bedenken, dass Wohnen ein Grundbedürfnis ist, es aber immer mehr zu einer sozialen Frage werde. "Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Es lässt sich in Großstädten, Ballungsräumen und selbst in mittelgroßen Kommunen immer schwieriger realisieren", meint Hans-Josef Hotz, Landesvorsitzender vom Sozialverband VdK Baden-Württemberg. Demnach hätten Rentner, Menschen mit Migrationshintergrund, Personen mit geringem Einkommen, Alleinerziehende und Menschen mit Behinderung kaum eine Chance auf bezahlbaren Wohnraum. Außerdem müssten dringend mehr seniorengerechte Wohnungen gebaut werden, so der Verein.

Ähnlich prekär sieht es Martin Gross, Sprecher vom Bündnis gegen Altersarmut und Verdi-Landesbezirksleiter. Man könne die Schere ohne deutlich mehr sozialen Wohnugsbau nicht schließen, bezeichnet Gross die Lage. "Verkäuferinnen oder Krankenpfleger, Erzieherinnen oder Busfahrer können immer häufiger nicht mehr da wohnen, wo sie arbeiten. Weil ihre Mieten zu hoch und ihre Gehälter zu niedrig sind, geraten wir als Gesellschaft in eine dramatische Schieflage."

Verbände fordern bessere Unterstützung von Kommunen

Die Verbände und Gewerkschaften fordern eine Landeswohnungsbaugesellschaft, die gemeinsam mit den Kommunen den Bedarf klärt, plant und baut. Das Land müsse den Kommunen mehr Baufläche zur Verfügung stellen und diese mit Auflagen für den sozialen Wohnungsbau verknüpften. An diese Forderungen werde man auch die neue Landesregierung nach den Wahlen am 14. März erinnern.