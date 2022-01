BW geht auf verärgerte Narren zu - Fastnachtsveranstaltungen unter Auflagen machbar

Die großen Fastnachtsumzüge sind aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Doch wie viel Feiern ist den Narren dieses Jahr erlaubt? Das Sozialministerium reagiert per Brief.

Mit der erneuten Absage der traditionellen Fastnachtsumzüge auf Grund der Pandemie hat die Landesregierung viele Närrinen und Narren im Land verärgert. Nun kommt das Sozialministerium von Baden-Württemberg auf die Narrenzünfte zu. Amtschef Uwe Lahl erläuterte in einem Schreiben, das dem SWR vorliegt, die Voraussetzungen, unter denen Fastnachtsveranstaltungen "im Rahmen der bis auf Weiteres geltenden Alarmstufe I" durchgeführt werden können.

FFP2-Maskenpflicht auch am eigenen Sitz- oder Stehplatz

In einem Schreiben an die Fastnachtszünfte des Landes teilte Lahl mit, dass sowohl im Freien als auch in Innenräumen eine FFP2-Maskenpflicht gelte, auch am eigenen Sitz- oder Stehplatz. Ausnahmen seien Essen, Trinken, wenn man während eines Auftritts singt oder Blasmusik spielt sowie wie beim Tragen einer "weitgehend luftdichten Larve", also einer traditionellen Fastnachtsmaske. Die Veranstaltenden seien außerdem verpflichtet, ein Hygienekonzept zu erstellen, das eine "ausreichende Lüftung" von Innenräumen und die Einhaltungen der FFP2-Maskenpflicht sicherstellt. Auch die jeweiligen Zugangsbeschränkungen (2G oder 2G-Plus) müssen die Veranstaltenden umfassend kontrollieren.

Das närrische Treiben in Baden-Württemberg muss auch 2022 unter bestimmten Personenobergrenzen stattfinden. So dürfen konzert- oder theaterähnliche Veranstaltungen in Innenräumen nur mit 50 Prozent der zugelassenen Kapazität an Zuschauerinnen und Zuschauern durchgeführt werden. Die Obergrenze liegt unter Einhaltung der 2G-Regeln bei 1.500 Besucherinnen und Besuchern. Entscheiden sich die Veranstaltenden für 2G-Plus, gilt: Bringen Genesene und Geimpfte einen aktuellen Test mit (2G-Plus), sind bis zu 3.000 Menschen erlaubt.

Stationäre Veranstaltungen im Freien mit bis zu 6.000 Teilnehmenden

Im Freien liegen die Obergrenzen bei 3.000 (2G) beziehungsweise 6.000 (2G-Plus) Menschen. Voraussetzung sind feste, abgegrenzte Bereiche mit umfassenden Zugangskontrollen. Es müsse ausgeschlossen werden können, dass eine "Durchmischung mit Dritten" stattfindet. Auch deshalb sind Fasnachtsevents im Freien nur als stationäre Veranstaltungen erlaubt. Umzüge bleiben in beiden "Alarmstufen" untersagt.

Clubähnliche Veranstaltungen weiterhin nicht erlaubt

Veranstaltungen bei denen Besucherinnen und Besucher singen, tanzen und sich "unkontrolliert durchmischen", sind ebenso weiterhin untersagt wie Fastnachtsumzüge. Seine Angaben seien unter Vorbehalt zu verstehen, so Lahl schriftlich weiter. Möglicherweise müsste die Corona-Verordnung erneut angepasst werden, wenn die Pandemie einen neuen Verlauf nehme.

Präsident der Narren hält Regeln für umsetzbar

Am Mittwoch hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angekündigt, dass Fastnachtsumzüge dieses Jahr wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), hatte sich darüber echauffiert: "Wir sind nicht nur verwundert, sondern entsetzt, dass da sowas Pauschales rausgeblasen wird".

Dass nun zumindest kleinere Veranstaltungen stattfinden können, stimmt Wehrle positiv: "So können wir weiterplanen", sagte der Präsident der VSAN. Was umsetzbar ist, müssten die Fastnachtsvereine jetzt jeweils vor Ort überprüfen. Die närrischen Tage fallen in diesem Jahr auf Ende Februar und Anfang März.

Auch der Präsident des Festausschusses Karlsruher Fastnacht (FKF), Michael Maier, sieht sich durch die neue Landes-Coronaverordnung in den Planungen für die Karlsruher Fastnacht bestätigt. Demnach erlaube die aktuelle Coronaverordnung die Durchführung eines stationären Umzugs mit begrenzter Teilnehmerzahl. Das "Karlsruher Umzügle" soll am Fastnachts-Sonntag (27.2.) um 14.11 Uhr auf dem Messplatz stattfinden - wenn die Pandemie den Närrinnen und Narren keinen Strich durch die Rechnung macht.