Coronavirus-Teststellen in BW sollen verstärkt kontrolliert werden

In Baden-Württemberg kann jeder und jede sich kostenlos bei sogenannten Bürgertests testen lassen. Grundlage dafür ist die Testverordnung de Bundes. Beauftragt werden die Teststellen von den Gesundheitsämtern, die auch kontrollieren sollen, ob in einer Region Bedarf nach weiteren Stationen besteht oder nicht. Die Gesundheitsämter können den Teststellen ihren Auftrag wieder entziehen, wenn sie bei Kontrollen zum Beispiel Mängel bei der Hygiene oder den verwendeten Tests feststellen. Das ist auch immer wieder passiert. Bezahlt werden die Bürgertests vom Bund - also aus Steuergeldern. Im Mai 2021 hatten Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" aufgedeckt, dass beim Abrechnen der Tests immer wieder betrogen wurde. Seither sind die Auflagen für die Betreiberinnen und Betreiber von Corona-Teststationen strenger geworden. Dennoch tauchen immer wieder Unregelmäßigkeiten auf.