Erst am Donnerstag wurden die angepassten Omikron-Impfstoffe zugelassen. In Baden-Württemberg sollen die Impfungen bereits kommende Woche starten. Doch nicht überall wird es gleich schnell losgehen.

In Baden-Württemberg sollen im Laufe der kommenden Woche Corona-Booster-Impfungen mit den angepassten Wirkstoffen möglich sein. Das teilte das Sozialministerium dem SWR mit. Die Auffrischungsimpfungen mit den an Omikron angepassten Wirkstoffen starten laut Sozialministerium nicht an einem bestimmten Tag.

Impfstoff über Großhandel an Praxen

Die Apotheken müssten die Impfstoffe über den Großhandel bestellen und an die Praxen weitergeben, so ein Sprecher. Deshalb sei es möglich, dass die Impfdosen in einer Praxis früher ankämen als in einer anderen. Der Sprecher riet Impfwilligen, sie sollten einfach bei ihrer Praxis nachfragen.

Zunächst sind laut Sozialministerium nur die Impfstoffe verfügbar, die an die Omikron-Variante BA.1 angepasst sind. Einer der Impfstoffe stammt von BioNTech/Pfizer, der andere von Moderna. Für beide hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) am Donnerstagnachmittag grünes Licht gegeben. Erst Anfang Oktober kommt laut Sozialministerium dann auch der Impfstoff, der an die Varianten BA.4 und BA.5 angepasst ist. Dann rechne man auch mit einer höheren Nachfrage.

Nach Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) macht die Variante BA.5 bei den Infektionen gerade einen Anteil von mehr als 90 Prozent aus. Ziel des Sozialministeriums sei es, dass für jede und jeden im Land ein Impfangebot zur Verfügung stehe.

Im Herbst plant das Ministerium mehrere digitale Veranstaltungen, bei denen es über Corona-Impfungen informieren will.

Teilnahme an Info-Veranstaltungen im Internet ohne Anmeldung möglich

Schon jetzt will das Ministerium in Online-Veranstaltungen über Erst- und Booster-Impfungen informieren. Am 8. September soll es um die Immunisierung von Erwachsenen, am 21. September um die von Kindern zwischen fünf und elf Jahren gehen. An den beiden Informationsveranstaltungen können Interessierte per Livestream teilnehmen, ohne sich vorher anmelden zu müssen.

Bei der Veranstaltung zu Corona-Impfungen für Kinder werden auch ein Arzt des Klinikums Stuttgart und eine Vertreterin vom Deutschen Kinderschutzbund teilnehmen. Eltern oder Interessierte können ihre Fragen im Voraus einreichen.