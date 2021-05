Die Impfzentren in Baden-Württemberg laufen weiter nicht unter Volllast: zu wenig Impfstoff. Laut dem Sozialministerium in Stuttgart könnte eine andere Verteilung Abhilfe schaffen.

Im baden-württembergischen Sozialministerium ist man unzufrieden: Die Impfzentren im Land laufen immer noch nicht unter Volllast. Man bräuchte deutliche mehr Impfstoff, sagte der Sprecher des Ministeriums, Florian Mader, dem SWR. Zu den Terminen für Erstimpfungen kämen immer mehr Menschen, die schon ihre Zweitimpfung erhielten. Dennoch liefere der Bund wie zu Beginn durchschnittlich etwa 330.000 Impfdosen pro Woche, nicht mehr. Für einige Impfzentren hat das laut Ministerium zur Folge, dass fast nur noch Zweitimpfungen und kaum noch Erstimpfungen stattfinden können.



Die Impfzentren in Ulm und Baden-Baden verwalten bereits den Mangel

Der Leiter des Impfzentrums in Baden-Baden, Jürgen Jung, meinte, er habe wenig Spielraum. Es bleibe ihm nur übrig, den vorhandenen Impfstoff für die anstehenden Zweitimpfungen einzusetzen. "Was wirklich ärgerlich ist, dass wir das Doppelte machen können. Aber es wird irgendwann hoffentlich die Zeit kommen, dass wir auch das beweisen können. Im Moment gibt es halt den Impfstoff dafür nicht", so Jung im SWR. Das gleiche Problem gibt es im Ulmer Impfzentrum. Dort muss die Zahl der Impfungen weiter zurückgefahren werden. Termine für Erstimpfungen gebe es derzeit kaum noch, von einer Vollauslastung sei man weit entfernt, heißt es in Ulm.

Sozialministerium: Bund sollte bei Astrazeneca umdenken

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sieht eine Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen: Der Bund müsse zulassen, dass Impfstoffmengen, die über den Pharmagroßhandel an die niedergelassenen Praxen verteilt, aber von diesen nicht vollständig abgerufen würden, an die Impfzentren weiterverteilt würden. Dabei handle es sich meist um das Mittel von Astrazeneca. In den Impfzentren werde dieses Vakzin gut akzeptiert und auch von Menschen unter 60 Jahren nachgefragt. Lucha appelliert: "Hier fordern wir vom Bund eine sinnvolle Regelung, die die kurzfristige und pragmatische Umverteilung von Impfstoff, den niedergelassene Praxen nicht abgerufen haben, ermöglicht."

Astrazeneca wird in den Impfzentren besser nachgefragt als in Hausarztpraxen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Weiterer Bund-Länder-Impfgipfel soll am 27. Mai stattfinden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wollen am 27. Mai über das weitere Vorgehen bei den Corona-Impfungen beraten. Dabei soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem um das Impfen von Schülerinnen und Schülern sowie von Studierenden gehen. Weitere mögliche Themen seien der geplante digitale Impfnachweis und die Impflogistik im Sommer.