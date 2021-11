Baden-Württemberg will die vierte Corona-Welle ohne die Hilfe von Impfzentren brechen

Die Landesregierung hält an ihrer Impfstrategie fest und baut auf die mobilen Impfteams sowie die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Die Impfzentren bleiben somit geschlossen.

Anders als im SPD-geführten Rheinland-Pfalz sollen im grün-schwarzen Baden-Württemberg zunächst nur kleinere Anlaufstellen zur Corona-Impfung reaktiviert werden.

Landesregierung in BW sieht sich gut aufgestellt

Allein am Dienstag haben laut Landesregierung die Ärztinnen und Ärzte schon doppelt so viele Impfungen verabreicht wie am Montag. Unter den Erstimpfungen werde dabei ein Zuwachs von 40 Prozent verzeichnet. Die Impfungen nähmen also spürbar zu, so eine Sprecherin des Sozialministeriums.

Darf wieder öffnen: das Impfzentrum im rheinland-pfälzischen Trier. Baden-Württemberg wählt einen anderen Weg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel

SPD fordert mehr Anstrengung bei Impfkampagne

Es sei ein Fehler, dass Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) eine Wiedereröffnung der Impfzentren ausschließt, kritisierte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Heike Baehrens. Der baden-württembergische SPD-Chef Andreas Stoch fordert deutlich mehr Anstrengung bei der Impfkampagne. Wenn die Ständige Impfkommission (STIKO) bald die Booster-Impfung auch für Menschen über 18 empfehle, wüssten diese nicht, woher sie die Impfungen bekommen sollten, erklärte Stoch.

Der Ulmer Virologe und STIKO-Vorsitzende, Thomas Mertens, hatte am Dienstagabend eine baldige Ausweitung der Impfempfehlung auf alle Erwachsenen angekündigt. In der ZDF-Talkshow von Moderator Markus Lanz sagte er, eine offizielle Empfehlung für die Booster-Impfung gegen das Coronavirus für alle Menschen ab 18 Jahren werde es bald geben.

Eine Million Impfungen im Dezember

Im Sozialministerium rechnet man damit, dass im Dezember mindestens eine Million Menschen in Baden-Württemberg geimpft werden können.

600.000 Impfungen sollen über die mobilen Impfteams und mindestens 400.000 in Arztpraxen vorgenommen werden. Von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) heißt es, die niedergelassenen Ärzte würden zur Zeit überrannt, aber das werde sich wieder einpendeln.