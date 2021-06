Über tausend Menschen dürfen am Wochenende ohne Maske und Abstand feiern. Drei Clubs in Mannheim und Ravensburg öffnen ihre Türen. Es ist ein Modellversuch des Sozialministeriums.

Gut 15 Monate ist es her, dass in den Clubs und in den Discotheken in Baden-Württemberg so richtig unbeschwert gefeiert werden durfte. Im Frühjahr 2020 kam Corona und für die Partyszene war Feierabend. Seitdem sind die Clubs in einem Dauerlockdown, die Lichter aus. Das könnte sich nun ändern.

Clubs in Ravensburg und Mannheim dürfen öffnen

Das Sozialministerium in Baden-Württemberg startet nun einen Modellversuch mit drei Clubs. Die beiden Ravensburger Diskotheken "Kantine" und "Douala" sowie der "Hafen49" in Mannheim dürfen am Wochenende öffnen. Den Veranstaltern zufolge können insgesamt bis zu 1.200 Gäste dabei sein.

Die Veranstaltungen werden wissenschaftlich begleitet, um Erkenntnisse zum Risiko einer Übertragung des Coronavirus bei unterschiedlichen Events zu gewinnen. Die Ergebnisse könnten nach Angaben des Sozialministeriums Grundlage für weitere Erleichterungen in der Clubszene sein - "sofern die Ergebnisse vielversprechend und weitere Öffnungen verantwortbar sind". Konkrete Zielvorgaben gebe es dabei seitens des Ministeriums bislang nicht, sagte ein Sprecher.

Große Nachfrage nach Tickets

Eine Voraussetzung, die die Party-Besucher erfüllen müssen, ist ein negativer Corona-Test vor dem Besuch. Nach der Veranstaltung müssen sich die Besucher ein zweites Mal testen lassen. Die Nachfrage nach Tickets für die Open-Air-Party am Sonntag in Mannheim war nach Angaben des dortigen Veranstalters enorm: Alle 500 Online-Karten waren innerhalb von eineinhalb Stunden ausverkauft. In Ravensburg hatte der Vorverkauf bei Anfrage am Dienstag noch nicht begonnen.

Stuttgart testet Distanztracker

Die Stadt Stuttgart setzt auf einen anderen Versuch mit Distanztrackern: Abstandsmesser in der Größe einer Scheckkarte, die Club-Besucherinnen und Besucher warnen, sollten sie einander zu nahekommen.

Das Projekt ist nach Angaben der Stadt deutschlandweit einzigartig und wurde von der Stuttgarter Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes entwickelt.

Wann genau die Abstandsmesser in der Landeshauptstadt getestet werden sollen, steht noch nicht fest. Die Stadt will in den nächsten Wochen per Ausschreibung Clubs auswählen, die im Rahmen des Projekts öffnen dürfen. Nach SWR-Informationen sollen frühestens im Spätsommer Ergebnisse des ausgewerteten Stuttgarter Modellversuchs vorliegen.

Clubbetreiber in Stuttgart trotzdem sauer

Der Interessenverband von 55 Clubs und Veranstaltern in Stuttgart ist sauer: "Uns reicht es", heißt es in einer Mitteilung, die dem SWR vorliegt. Nach Ansicht des "Club Kollektiv Stuttgart" bietet die neue Landesverordnung weiterhin keine Öffnungsperspektive. Die reale Situation für die Betriebe sei ein faktisches Berufsverbot, sogar bei Inzidenzen von zehn bis null.

Auch der Mannheimer Nachtbürgermeister Robert Gaa hält die Regelungen der neuen Corona-Landesverordnung für nicht umsetzbar. Es gehe an der Realität vorbei, so Gaa.

Neue Corona-Landesverordnung erlaubt generelle Club-Öffnung

In Baden-Württemberg dürfen seit Montag (28. Juni) Diskotheken im Land auch unabhängig von den Modellprojekten wieder öffnen. Dies gilt aber nur bei Inzidenzwerten unter zehn sowie unter strengen Auflagen: Zum Beispiel dürfen Clubs nur einen Gast pro zehn Quadratmetern Fläche einlassen. Außerdem müssen die Feiernden Mindestabstände und die Maskenpflicht einhalten. Auch die "3G" sind Pflicht: Feiern darf nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist.