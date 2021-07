per Mail teilen

0,05 Prozent der Antigen-Tests, die seit April durchgeführt wurden, waren positiv. Waren die zahlreichen Testungen nutzlos? Nein, sagt der Sozialminister Manfred Lucha dem SWR.

Millionenfach unterzog sich die Bevölkerung in der dritten Welle Antigen-Schnelltests. Eine SWR-Datenanalyse zeigt: Die Ausbeute war nur gering und Experten fordern eine neue Teststrategie. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) verteidigte am Mittwoch gegenüber dem SWR die Teststrategie im Land.

Antigen-Tests werden flächendeckend ohne Verdacht auf Infektion eingesetzt

Man muss den Anwendungsbereich berücksichtigen, so Lucha. Es sei nicht so überraschend, dass die Antigentests eine geringere Positivrate hätten als die PCR-Tests: "Weil wir setzen die ja ganz breit ohne Hinweise ein." Die Antigentests dienen dazu, breitflächig in der Bevölkerung zu testen, um auch die Corona-Infizierten aufzuspüren, die selbst nichts davon wissen, zum Beispiel weil sie keine symptomatischen Anzeichen einer Infektion entwickelt haben.

SWR-Aktuell-Moderatorin Stefanie Haiber sprach am Mittwoch mit Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) über die Teststrategie und den Einsatz von Antigen-Schnelltests in Baden-Württemberg:

Anders sei das bei PCR-Tests: "Die PCR-Tests kommen ja nur bei konkreten Hinweisen bei den Ärzten bei Krankheitssymptomen zum Einsatz", erklärt der Gesundheitsminister weiter. Dadurch sei im Land bei den PCR-Tests die Positivrate höher, da hier schon bei der Testung ein Anfangsverdacht für eine Corona-Infektion vorliege.

SWR-Recherche: Antigen-Tests schlagen selten positiv aus

Sozialminister Manfred Lucha reagierte mit seinen Aussagen auf eine Recherche der SWR-Datenjournalisten. Diese hatten berichtet, dass von rund 8,5 Millionen seit April durchgeführten Antigen-Schnelltests in Baden-Württemberg 0,05 Prozent (knapp 4.000 Tests) ein positives Ergebnis hervorgebracht haben.