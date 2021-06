Die Delta-Variante des Coronavirus sorgt für Verunsicherung. Noch sind die Infektionszahlen mit dieser Mutante relativ niedrig, doch Fachleute warnen bereits vor einer neuen Welle.

In Deutschland und auch in Baden-Württemberg werden immer häufiger Ansteckungen mit der Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. In den vergangenen Wochen gab es mehrere Fälle von Neuinfektionen, die auf die zuerst in Indien festgestellte Virusvariante zurückgehen - darunter in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), im Kreis Biberach und im Kreis Heidenheim. Aber auch aus der französischen Grenzregion wurden Ansteckungen mit der Delta-Variante gemeldet, wie etwa in Straßburg.

BW: Anteil der Delta-Variante leicht gestiegen

Nach Angaben des Sozialministeriums Baden-Württemberg gab es in den vergangenen Wochen einen leichten Anstieg der Delta-Variante. Es zeige sich, dass diese Corona-Variante bereits in der Bevölkerung zirkuliere, hieß es auf Anfrage des SWR. Aktuell habe sie einen Anteil an den besorgniserregenden Virus-Varianten von etwa drei Prozent. Demnach sind 255 Covid-19-Fälle mit der Delta-Variante beziehungsweise 104 mit einer möglichen Delta-Variante dem Landesgesundheitsamt bekannt. Die Infektionen mit der Delta-Variante verteilten sich auf 32 Ausbrüche. Es würden aber auch vermehrt Einzelfälle übermittelt, hieß es weiter.

"Zum jetzigen Zeitpunkt kein Grund zur Besorgnis"

Gottfried Roller, Leiter des Landesgesundheitsamtes, hält nach eigenen Worten eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber der Delta-Variante für wichtig. "Auch wegen der steigenden Durchimpfungsrate sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund zur Besorgnis", sagte Gottfried Roller. "Allerdings müssen wir unverändert wachsam bleiben und immer angepasst reagieren, da die Delta-Variante Potenzial hat." Derzeit gehen in Baden-Württemberg die weitaus meisten Corona-Infektionen auf die zuerst in Großbritannien nachgewiesene Alpha-Variante zurück. Sie habe einen Anteil von 96 Prozent, so Roller.

Der Delta-Variante wird laut Sozialministerium gegenüber der Alpha-Variante eine erhöhte Übertragbarkeit um etwa 40 bis 60 Prozent zugeschrieben. Deshalb sei davon auszugehen, dass der Anteil auch in Baden-Württemberg weiter zunehme. Daten aus Großbritannien, wo sich die Delta-Variante derzeit rasant ausbreitet, wiesen außerdem darauf hin, dass mehr Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Die Landesregierung Baden-Württemberg beobachtet nach eigenen Angaben die Ausbreitung der Mutanten sehr genau. Trotz fallender Ansteckungszahlen befinde man sich immer noch mitten in der Corona-Pandemie.

RKI: Delta-Variante bundesweit bei 6,2 Prozent

Bundesweit stieg der Anteil der Delta-Variante an den Neuinfektionen ebenfalls. Mit 6,2 Prozent in der ersten Juniwoche bleibe diese Mutation aber weiter relativ selten, heißt es im jüngsten Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu den als besorgniserregend eingestuften Mutanten.

Die Bundesregierung hat laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zurzeit keine großen Bedenken wegen der Delta-Variante des Coronavirus. "Ich glaube, dass wir den Sommer gut hinbekommen in Deutschland", sagte Heil der Nachrichtenagentur dpa. Man müsse aber über den Herbst reden, wachsam und vorbereitet sein. Momentan arbeiteten die Impfungen "für uns", so Heil. Diese würden helfen, in diesem Herbst besser vorbereitet zu sein als im Herbst 2020. Man müsse wachsam bleiben und aufpassen, die bisherigen Erfolge nicht durch Leichtsinnigkeit wieder zu verspielen, sagte der SPD-Politiker.

Fachleute fordern von der Politik Konzepte

Immunologen warnen jedoch bereits vor einer neuen Corona-Welle im Herbst. Angesichts der zunehmenden Ausbreitung der sogenannten Delta-Variante des Coronavirus auch in Deutschland riefen sie die Politik auf, sich intensiv auf eine neue Welle vorzubereiten. "Es ist fest davon auszugehen, dass spätestens im Herbst die Delta-Variante die dominierende Variante in Deutschland sein wird", sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), Carsten Watzl, der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstagsausgabe).

Vor diesem Hintergrund müssten unter anderem an Schulen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, so Watzl. "Wenn man die Infektion nicht einfach unter den Schulkindern durchlaufen lassen will, muss man sich spätestens jetzt an Konzepte wie Luftfilter machen, um nicht im Herbst wieder die Schulen zumachen zu müssen", mahnte Watzl.

Immunologe setzt auf Corona-Impfungen

Der Immunologe Carsten Watzl verwies zugleich auf die Bedeutung der Corona-Impfungen. Er rief alle noch nicht geimpften Erwachsenen auf, jetzt nicht wegen der niedrigen Inzidenzzahlen mit dem Impfen zu zögern. "Wenn die Zahlen im Herbst ansteigen, kann es zu spät für die Impfung sein, da die Erstimpfung noch nicht einen starken Schutz gegen das Virus bietet und es bis zum vollen Schutz rund eineinhalb Monate dauert", sagte der Immunologe. Zahlen aus Großbritannien belegten klar, dass erst nach der zweiten Impfung ein ausreichender Immunschutz gegen die Delta-Variante bestehe. Dort steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen aktuell stark an. Laut britischer Regierung ist die Delta-Variante mittlerweile für mehr als 90 Prozent der Fälle im Land verantwortlich.