Der März startet in BW mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen. Während sich die einen über das Frühlingswetter freuen, leiden viele Allergiker unter den Pollen.

In der ersten Märzwoche klopft der Frühling mit milden Temperaturen und viel Sonnenschein in Baden-Württemberg an. Der Montag startet mit Höchstwerten zwischen sechs und 12 Grad, in den nächsten Tagen sollen die Temperaturen noch etwas weiter steigen. Am Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar Höchstwerte bis zu 18 Grad. "Man kann da schon von 'vorfrühlingshaft' sprechen", sagte SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer.

Typisch März: Nächte teilweise noch frostig

Trotz milder Tageswerte bleiben die Nächte in den kommenden Tagen teilweise noch frostig bei Tiefstwerten von bis zu minus sechs Grad. Das sei für den März aber typisch. "Wir haben große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Am Tag scheint die Sonne kräftig, nachts hingegen ist noch Frost möglich", so Mühlbauer. Autofahrer sollten daher morgens auf glatte Straßen achten.

Für die ersten Frühblüher sind die noch frostigen Nächte kein Problem. Schneeglöckchen sind laut Mühlbauer schon verbreitet zu finden, in tieferen Lagen fangen auch Krokusse und Narzissen an zu blühen. Die Pflanzenarten können leichten Frost gut vertragen.

Pollensaison gestartet - Immer mehr Pollen in den nächsten Wochen

Für Allergiker und Allergikerinnen bedeutet der Frühlingsstart vor allem eines: Heuschnupfen. Bei Hasel und Erle beginnt der Pollenflug üblicherweise im Januar oder Februar, ist also bereits im Gange. In den tieferen Lagen könnte es laut dem SWR-Wetterexperten jetzt mit den Birkenpollen losgehen, gegen die viele Menschen allergisch sind. Auch bei Pappel und Ulme geht es jetzt los - die sind aber laut Mühlbauer in Baden-Württemberg nicht so weit verbreitet.

Beim Deutschen Wetterdienst können sich Allergiker und Allergikerinnen über die tägliche Pollenbelastungsvorhersage informieren. Auch die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) gibt eine wöchentliche Pollenvorhersage heraus.

Auch am Wochenende milde Temperaturen

Auch am Wochenende soll es sonnig bleiben bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. "Es geht langsam Richtung Frühling", so Mühlbauer. Zwar gehen die Temperaturen in den kommenden Wochen auch nochmal zurück - so richtig kalt soll es aber nicht mehr werden.