Nach ihrem Erfolg bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg planen die Grünen ihre Sondierungsgespräche. Sie wollen mit CDU, SPD und FDP über eine neue Regierung sprechen.

Nach ihrem historischen Sieg bei der Landtagswahl haben die Grünen erste Bedingungen für eine Regierungskoalition aufgestellt. Nach einer virtuellen Sitzung des Vorstands sagte Landeschef Oliver Hildenbrand der Deutschen Presseagentur: Es gehe um Klimaschutz, Innovationen und Zusammenhalt - aber auch um Vertrauen und Verlässlichkeit. Zuvor hatten bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Co-Chefin der Grünen im Bund, Annalena Baerbock, betont, dass der Klimaschutz das zentrale Thema bei den kommenden Sondierungsgesprächen werde.

Sondierung mit CDU am Mittwoch, SPD und FDP folgen am Freitag

Am Mittwoch spreche man zuerst mit dem derzeitigen Koalitionspartner CDU, am Freitag dann nacheinander mit SPD und FDP, so Landeschef Hildenbrand. Dabei gebe es keine Vorfestlegungen und Automatismen. die Gespräche dienten auch dazu zu sehen, ob die Chemie stimme. Es brauche eine "Vertrauenskultur".

Die sieht die FDP offenbar schon jetzt gegeben: FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke bekräftigte am Tag nach der Wahl erneut, dass seine Partei Regierungsverantwortung übernehmen wolle. Neben den Grünen sei die FDP der einzige Wahlgewinner, so Rülke. Auch SPD-Landeschef und -Spitzenkandidat Andreas Stoch betonte, die Wählerinnen und Wähler wollten keine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition.

Lucha: FDP nicht "besonders ökologisch nachhaltig"

Der amtierende Sozialminister Manfred Lucha von den Grünen wollte sich im SWR nicht auf eine Koalitionsaussage festlegen. Das müssten die Sondierungsgespräche mit den Parteien ergeben, sagte er. Mit der FDP als Koalitionspartner sah er dabei aber weniger Schnittmengen. Die Freien Demokraten seien ihm in den letzten Jahren nicht als "besonders ökologisch nachhaltig" aufgefallen, so Lucha.

Hat die Klimaliste Grün-Rot verhindert?

Zwischenzeitlich sah es am Wahlabend noch so aus, als hätten die Grünen neben der Koalition mit der CDU und einem Ampel-Bündnis noch eine dritte Option zur Regierungsbildung: Nach den Hochrechnungen reichte es rechnerisch auch knapp für eine Neuauflage der grün-roten Koalition von 2011 - mit einer Mehrheit von einem Sitz. Erst später in der Wahlnacht stellte sich heraus, dass es nicht dazu kommt.

Rein rechnerisch könnte die neue Klimaliste Grünen und SPD wichtige Stimmen abgenommen und eine Regierungsbildung so vermasselt haben: Die von Anhängern der "Fridays for Future"-Bewegung gegründete Partei kam auf 0,9 Prozent der Stimmen. Für Grünen-Landeschef Hildenbrand ist das "ein bisschen Zahlenspielerei." Deutlich geworden sei, dass die Grünen die Klimaschutz-Partei seien.