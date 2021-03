Am 25. Februar 2020 wurde im Landkreis Göppingen der erste Covid-19-Fall in Baden-Württemberg bekannt. Am 11. März 2020 wird die Pandemie ausgerufen. Noch in der gleichen Woche verhängt die Bundesregierung den ersten Lockdown, auch Baden-Württemberg steht still. Bis heute gelten die sogenannten AHA-Regeln und Kontaktbeschränkungen. mehr...