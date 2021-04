per Mail teilen

Die Impfkampagne hat erste Auswirkungen: Geimpfte Menschen sollen ab 19. April 2021 von der Quarantänepflicht entbunden werden. Ethisch ist das umstritten - aus rechtlicher Sicht aber notwendig.

In Baden-Württemberg treten in Pflegeheimen, in denen 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner immunisiert sind, erste Lockerungen in Kraft. Vollständig Geimpfte sind ab 19. April 2021 laut Landessozialministerium außerdem von der Quarantäne befreit, wenn sie aus Risikogebieten einreisen oder Kontakt zu infizierten Personen hatten, solange sie keine Corona-Symptome haben.

Freiheiten führten zu "Zwei-Klassen-Gesellschaft"

Die Theologin und Sozialethikerin Ursula Nothelle-Wildfeuer ist gegen eine pauschale Aufhebung der Corona-Auflagen und -Einschränkungen für Geimpfte. Dies bedeute eine Benachteiligung von Nicht-Geimpften, die durch die Impforganisation und den knappen Impfstoff bislang keine Chance auf eine Impfung hätten. "Eine Ausgrenzung von Personen, die für ihren Status keinerlei Schuld trifft, muss unbedingt vermieden werden", sagte die Ethikerin bei einer Online-Diskussion der Katholischen Akademie Freiburg.

Eine Rückgabe von Freiheitsrechten führe zu einer "Zwei-Klassen-Gesellschaft" und gefährde den sozialen Frieden, argumentierte Nothelle-Wildfeuer. Ausnahmen sieht die Theologin nur bei Senioreneinrichtungen, die wieder stärker zum normalen Leben zurückkehren sollten, wenn alle Bewohner und Pflegekräfte geimpft sind.

Einschränkung der Grundrechte aus Solidarität

Die aktuelle Impfpolitik versuche, den Schutz besonders verletzlicher und gefährdeter Gruppen sowie das Ziel einer schnellen Eindämmung der Pandemie in Balance zu bringen, so die Theologin. Grundlage dafür sei ein "stillschweigender, solidarischer Gesellschaftsvertrag". Wenn nun Geimpfte mehr Freiheiten erhielten, werde diese Solidarität aufgekündigt. Nothelle-Wildfeuer plädierte dafür, Einschränkungen der Grundrechte erst dann aufzuheben, wenn nahezu alle Impfwilligen eine Chance auf eine Impfung erhalten haben. "In einer solchen Solidarität zeigt sich die Humanität einer Gesellschaft."

Die Rechtslage

Die rechtliche Lage ist eine andere, erklärt Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion. Eine massive Einschränkung der Grundrechte müsse immer begründet werden. Diese Begründung habe bislang darin bestanden, dass von jeder Person eine Infektionsgefahr für andere ausging. Nun habe das Robert-Koch-Institut seine Einschätzung zur Infektiosität geimpfter Menschen aber geändert. Studien wiesen darauf hin, dass Geimpfte nicht infektiöser sind als negativ getestete Personen. Damit entfalle für sie der Grund für die Einschränkung ihrer Grundrechte.

Somit bleibe dem Staat aus rechtlicher Sicht gar nichts anderes übrig, als mit der Rückübertragung von Grundrechten für Geimpfte zu beginnen, so der Rechtsexperte. Sich auf Solidarität zu berufen, zähle aus rechtlicher Sicht nicht als Argument, sagt Hempel: "Gesellschaftliche Solidarität allein ist rein rechtlich gesehen kein legitimer Grund für den Staat, Grundrechte einschränken zu dürfen."

Auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt in einem aktuellen Gutachten zu dem Schluss, dass Grundrechtseingriffe für Geimpfte grundsätzlich nicht mehr zu rechtfertigen sind und Ausnahmen für Geimpfte ergänzt werden müssen.

Für den Staat gelten andere Regeln als für Unternehmen

Für private Unternehmen gelte hingegen der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Das heißt: Jeder dürfe sich selbst aussuchen, mit wem er Verträge abschließe oder nicht. Deshalb sei es rechtlich gesehen durchaus möglich, dass Privatunternehmen in Zukunft bestimmte Dienstleistungen nur noch Geimpften anbieten, so der SWR-Rechtsexperte Klaus Hempel.

Ethikerin fordert unbürokratische Impfstoffverteilung

Den Einschätzungen der Theologin Nothelle-Wildfeuer zufolge ist es bisher gelungen, trotz Schwierigkeiten und "Gerechtigkeitslücken" den knappen Impfstoff weitgehend gerecht zu verteilen und zu verimpfen. Zugleich müssten Fehler und Probleme entschlossener angegangen werden. Einerseits gehe es darum, die Impfstoffproduktion zu steigern und die Aufhebung von Patenten zu diskutieren. Andererseits sollten nicht alle Entscheidungen zentral und bürokratisch getroffen werden, sagte Nothelle-Wildfeuer. "Im Sinne der Subsidiarität gehört dazu, vor Ort und beispielsweise den Hausärzten mehr Verantwortung zuzutrauen."