Der baden-württembergische Landtag hat für diesen Donnerstag eine öffentliche Sondersitzung des Sozialausschusses einberufen. Anlass sind die SWR-Recherchen über die tatsächlichen Todeszahlen und die Testpraxis in baden-württembergischen Pflegeheimen. Der SWR hatte berichtet, dass etwa 40 Prozent der Corona-Todesfälle in der zweiten Welle in Pflegeheimen stattgefunden habe. Dies sei auf fehlende oder mangelhafte Schutzkonzepte zurückzuführen. Auch eine zu langsam eingeführte Teststrategie habe hierfür eine entscheidende Rolle gespielt.