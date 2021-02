Der Sozialausschuss des Landtages kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass sind SWR-Recherchen über die tatsächlichen Todeszahlen und die Testpraxis in baden-württembergischen Pflegeheimen.

Hintergrund für die Sitzung am Donnerstagvormittag ist die hohe Zahl der Todesfälle in den Einrichtungen. Demnach sind mehr als 40 Prozent aller Covid-19-Opfer in Baden-Württemberg in der zweiten Welle in Pflegeheimen gestorben, wie das Sozialministerium bestätigte. Die Zahlen seien vergleichbar mit denen in anderen Bundesländern.

SPD und FDP hatten dazu eine Sondersitzung beantragt. Anlass sind SWR-Recherchen über die tatsächlichen Todeszahlen und die Testpraxis in den Pflegeheimen. Die Opposition wirft die Frage auf, ob die Landesregierung genug für den Schutz der besonders gefährdeten Pflegeheimbewohner in Baden-Württemberg tut.

Zu einem besonders schweren Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim war es zuletzt in Schwäbisch Gmünd gekommen. 22 Bewohner waren gestorben.

Hinkt BW beim Schutz von Pflegeheimbewohnern hinterher?

Die SPD-Landtagsfraktion kritisiert, dass Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern das Ziel nicht erreicht habe, alle Heimbewohner so schnell wie möglich zu impfen. So seien bis Mitte Februar erst zwei Drittel der rund 100.000 Pflegeheim-Bewohner in Baden-Württemberg geimpft worden. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes sind in Baden-Württemberg von September bis Mitte Februar 2.287 Menschen bei Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen an oder mit Covid-19 gestorben. Der Anteil von Pflegeheimbewohnern an allen in dieser Zeit im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen beträgt damit knapp 40 Prozent.

In Seniorenheimen sterben besonders viele Menschen an den Folgen von Covid-19. Die Einrichtungen sind stark gefährdet und werden deshalb besonders geschützt. SWR

Regierung verweist auf Schutzmaßnahmen

Ein Sprecher des Sozialministerium erklärte dazu vorab, es sei generell schwierig, grundlegende Zusammenhänge zwischen einzelnen Maßnahmen und dem generellen Infektionsgeschehen in Alten- und Pflegeheimen herzustellen. Alles in allem sei der Schutz in den Alten- und Pflegeheimen aber konsequent aufrechterhalten worden. Der Zutritt von Besuchern und externen Personen zu stationären Einrichtungen sei nach vorherigem negativem Antigentest und mit einer FFP2-Maske zulässig.