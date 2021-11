Kretschmann räumt Irrtum im Kampf gegen Corona-Krise ein

In Baden-Württemberg ist seit Mittwoch die "Alarmstufe II" in Kraft. Diese wurde erst am Vortag beschlossen. In einer Sondersitzung des Landtags wird über die Maßnahmen diskutiert.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verteidigte am Mittwoch seine Idee einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. Kritik kam dazu vor allem von der AfD und der FDP. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Impfbereitschaft der Bevölkerung nach seinen Worten falsch eingeschätzt. Er hätte erwartet, dass sich im Sommer und Herbst genug Menschen gegen das Virus impfen lassen würden, sagte er am Mittwoch bei einer Sondersitzung des Landtags zur Corona-Pandemie.

Kretschmann: Habe Impfbereitschaft falsch eingeschätzt

Ihm sei klar gewesen, dass es Menschen gebe, die den Impfungen skeptisch gegenüber stehen und die Gefährlichkeit von Corona leugneten. Dennoch sei er überzeugt gewesen, dass sich am Ende Vernunft und der rationale Selbsterhaltungstrieb durchsetzten. Er müsse gestehen, dass er die Impfbereitschaft in der Bevölkerung falsch eingeschätzt habe. Man hätte viel mehr impfen können, aber die Nachfrage sei nicht da gewesen.

"Allein die Impfungen sind der Ausweg aus diesem Schlamassel."

"Die vierte Welle trifft uns mit brutaler Wucht", so der Ministerpräsident wörtlich und verwies auf "alarmierende Nachrichten" von den Intensivstationen. In seiner Rede sprach er sich erneut für eine allgemeine Impfpflicht aus. An die Ärzteschaft gewandt sagte er: "Machen Sie den Samstag zum Impftag!" Jetzt gehe es zusätzlich darum, Kontakte weiter einzuschränken. Angesichts der Situation könne ein Lockdown aber nicht mehr ausgeschlossen werden, so Kretschmann.

Gögel: Zunehmender Impfdruck bringt gar nichts

Bernd Gögel, Fraktionsvorsitzender der AfD, nannte die von Kretschmann geforderte allgemeine Corona-Impfpflicht eine "totalitäre Maßnahme, die ohne seriöse Begründung" auskomme. Auch verurteilte der AfD-Politiker die nächtlichen Ausgangssperren für ungeimpfte und nicht genesene Menschen in sogenannten Hotspots. Dies sei ein Hausarrest, der an Nordkorea erinnere. Lockdown und Impfpflicht könnten niemals eine Lösung sein, so Gögel weiter. Er schlug vor, dem Pflegepersonal im Winterhalbjahr ihre Steuer zurückzuerstatten, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen.

Rülke gegen allgemeine Impfpflicht und für Impfzentren

Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP-Fraktion, forderte ein Wiedereröffnen der Impfzentren. "Wenn wir gemeinsam werben für Impfen und Boostern, wenn sich Schlangen bilden, trotzdem sind Impfzentren geschlossen und wir reden über Impfpflicht - das passt nicht zusammen!" Auch der Idee einer allgemeinen Impfpflicht erteilte der FDP-Politiker eine deutliche Absage. Diese führte nur zu juristischen Klagen und einer Spaltung der Gesellschaft.

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel sprach von einer drohenden Notlage in Baden-Württemberg. Deswegen müsse jetzt jeder mithelfen, um Schulen so lange wie möglich offen zu halten und Tote zu verhindern. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch forderte im Stuttgarter Landtag eine massive Aufstockung der Impfkapazitäten. Es sei furchtbar, wenn sich Menschen abwendeten, weil die Schlangen vor den Impfzentren zu lang sind.

Strengere Regeln gelten seit Mittwoch in BW

Seit Mittwoch ist in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung in Kraft. Diese sieht unter anderem auch nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte und Nicht-Genesene in Kreisen vor, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 500 liegt. Dort haben diese zudem keinen Zutritt mehr zu den meisten Geschäften und Märkten - die Grundversorgung etwa mit Lebensmitteln ist ausgenommen.