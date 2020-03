Der baden-württembergische Landtag hat in einer Sondersitzung beschlossen, die Corona-Krise als Naturkatastrophe anzusehen. Damit sind die Weichen gestellt für milliardenschwere Hilfsmaßnahmen für Kleinbetriebe und Selbstständige.

Dauer 1:29 min Landtagssondersitzung trotz Corona-Ansteckungsgefahr Wie sieht das aus, wenn der Landtag in Zeiten der Corona-Pandemie zusammenkommt? Die Abgeordneten sitzen mit Sicherheitsabstand.

Kleine und mittelgroße Unternehmen in Baden-Württemberg können mit unkomplizierten Finanzhilfen rechnen, damit sie in der Corona-Krise nicht Insolvenz anmelden müssen. Das Land will selber Kredite in Höhe von fünf Milliarden Euro aufnehmen, um betroffenen Unternehmern dann schnell und unbürokratisch Direkthilfen gewähren zu können. Der Landtag wollte die Weichen noch am Donnerstag bei seiner Sondersitzung in Stuttgart stellen. Die Opposition signalisierte weitgehend, die Pläne der grün-schwarzen Regierung mitzutragen.

Der Landtag beschloss mit den Stimmen der Opposition in einem ersten Schritt, die Corona-Krise als Naturkatastrophe anzusehen. Eigentlich darf das Land wegen der Schuldenbremse grundsätzlich keine Kredite aufnehmen. Für Naturkatastrophen gibt es aber eine Ausnahme, die jetzt genutzt wird.

Kretschmann hält Ausgangssperre für möglich

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte im Stuttgarter Landtag, das Land befinde sich in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt müsse die Wirtschaft unterstützt werden, vor allem Kleinbetriebe und Selbstständige, die in ihrer Existenz betroffen seien. Er versicherte, dass betroffene Betriebe bereits in wenigen Tagen Hilfen beantragen könnten.

Dauer 0:43 min Kretschmann: Alle müssen ihr Verhalten "grundlegend umstellen" Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat an die Bevölkerung appelliert, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus zu halten. Geschehe das nicht, müsse man härtere Maßnahmen ergreifen.

Kretschmann nutzte seine Rede auch für einen erneuten Appell an die Bevölkerung, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des grassierenden Coronavirus zu halten. Ob man in Zukunft ein Ausgangsverbot erteile, wisse man nicht, sagte er. Man wolle ein solches Verbot vermeiden. Aber wenn sich die Bürger nicht an die neuen Regelungen hielten, werde es wohl kommen. "Es kann nicht sein, dass jetzt junge Leute zu Corona-Partys rennen", so Kretschmann. "Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum."

Rettungsschirm für kleine und mittelgroße Firmen

Die Parlamentarier wollten am Donnerstag in Stuttgart zudem die Weichen für einen fünf Milliarden Euro schweren Rettungsschirm für kleine und mittelgroße Firmen stellen, um diese bei hohen Umsatzeinbußen vor der Insolvenz zu bewahren.

CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart sagte, der Rettungsschirm des Landes solle das Schutzprogramm des Bundes für Unternehmen ergänzen. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte, man wolle einen tragfähigen Rettungsschirm aufspannen. Er solle kleinen und mittelgroßen Firmen sowie Soloselbstständigen zugute kommen, indem an sie Direkthilfen gezahlt würden. Voraussetzung für die Zahlung sei, dass sie nachweislich Umsatzeinbußen durch die Corona-Epidemie hätten und in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht seien.

Kretschmann: Hilfen sollen in wenigen Tagen fließen

Nach den Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sollen die Hilfen an die Unternehmen schon in wenigen Tagen fließen. Die Opposition signalisierte Unterstützung für die Pläne. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte, das Gebot der Stunde sei jetzt nicht, keine Schulden zu machen, sondern die Möglichkeit für Direkthilfen an Unternehmen zu schaffen. Auch auf die Gefahr hin, dass es Mitnahmeeffekte gebe, manche das Instrument also missbrauchten, sollten sie unbürokratisch gewährt werden.

Die Pläne des Wirtschaftsministeriums sehen einen Härtefallfonds für Selbstständige und kleine bis mittlere Unternehmen vor. Der Fonds mit einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro soll die Betroffenen mit direkten Zuschüssen dabei unterstützen, finanzielle Engpässe zu überbrücken. Zudem soll beim Landesförderinstitut L-Bank ein Beteiligungsfonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro aufgelegt werden, um die kleineren Mittelständler mit einer Erhöhung des Eigenkapitals zu stabilisieren. Mit weiteren 0,5 Milliarden Euro soll das Bürgschaftsprogramm des Instituts ausgeweitet werden, zwei Millionen Euro sollen in ein Krisenberatungsprogramm für Selbstständige und kleine Unternehmen fließen.

Zudem soll noch am Donnerstagnachmittag auch ein Nachtragsetat der grün-schwarzen Landesregierung beschlossen werden. Damit will die Regierung sicherstellen, dass sie in der Corona-Krise auf eine millionenschwere Rücklage im Landeshaushalt zurückgreifen kann. Ende 2019 betrugen die Rücklagen für Haushaltsrisiken nach Angaben des Finanzministeriums rund 853 Millionen Euro. Im laufenden Jahr sollen rund 700 Millionen Euro hinzukommen. Andererseits hat das Land derzeit Kreditmarktschulden in Höhe von rund 45 Milliarden Euro.