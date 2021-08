Der Sozialausschuss des baden-württembergischen Landtags kommt am Mittag in einer Sondersitzung zusammen. Das Thema: die Corona-Maßnahmen im Herbst.

In einer Sondersitzung befasst sich der Sozialausschuss des baden-württembergischen Landtags am Mittag mit der Frage, welche Strategie die Landesregierung bei den Corona-Maßnahmen im Herbst verfolgen wird. SPD und FDP hatten die Sondersitzung vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin am Dienstag beantragt.



Die Oppositionsfraktionen SPD und FDP wollen darüber informiert werden, wie sich die Landesregierung das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vorstellt. Bei derart wichtigen Fragen müsse das Landes-Parlament einbezogen werden, argumentiert die Opposition.

Inzidenzen sollen in Zukunft kein Richtwert mehr sein

In der Debatte über den Maßstab für künftige Maßnahmen hat sich Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) für eine Abkehr vom reinen Inzidenzwert ausgesprochen. Stattdessen könne man die Belegungszahlen der Intensivstationen heranziehen, sagte er dem SWR. Auch der Landkreistag fordert eine Abkehr von den Inzidenzen als Corona-Richtwert, weil immer mehr Menschen doppelt geimpft sind.

Kretschmann: Ungeimpfte müssen Corona-Test bezahlen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach sich gegenüber der "Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten" (Montagsausgabe) dafür aus, Corona-Tests künftig in der Regel nicht mehr gratis anzubieten: "Auf Dauer wird die öffentliche Hand die Tests nicht finanzieren können. Das ist auch eine Frage von fairer Lastenverteilung, denn es gibt ja ein kostenfreies Impfangebot für alle."

Dabei geht es nur um jene, für die es eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt - nach derzeitigem Stand nicht für Kinder - und bei denen keine medizinischen Gründe dagegen sprechen.

Klare Linie für Corona-Maßnahmen im Herbst gefordert

Angesichts steigender Infektionszahlen erhofft sich Kretschmann von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag eine klare Linie, wie es im Herbst weitergehen soll. "Es ist richtig, dass wir mit dem Fortschreiten der Impfquote zu einem neuen Umgang mit Freiheiten und Beschränkungen kommen müssen. Dabei gilt grundsätzlich: Einschränkungen bei Geimpften und Genesenen werden wir zu großen Teilen aufheben", erklärte er.

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in BW beibehalten

Für Nicht-Geimpfte werde man wegen des höheren Ansteckungsrisikos den Zugang zu Veranstaltungen oder Einrichtungen "weiter an Bedingungen knüpfen". Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen werde man aber "sicher erst mal beibehalten".

Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder wollen sich am 10. August zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen. Ursprünglich war die nächste MPK für Ende August geplant.