Sonderprogramm zur Stärkung biologischer Vielfalt wird fortgesetzt

Das Sonderprogramm zur Stärkung biologischer Vielfalt soll in Baden-Württemberg fortgesetzt und weiterentwickelt werden. "Der Rückgang der Artenvielfalt ist zusammen mit dem Klimawandel unsere größte Herausforderung", sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Anschluss an die Ministerratssitzung am Dienstag. Das Programm vereint Projekte des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie des Ministeriums für Verkehr. Für die nächsten drei Jahre stehen für die Fortführung des Sonderprogramms rund 17,6 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. "Wir wollen unsere gemeinsamen Anstrengungen für die Erhaltung der Biodiversität unseres Landes verstetigen und weiterentwickeln", so Kretschmann weiter. Neben der Fortführung von bewährten Projekten sollen 2022 im Rahmen des Sonderprogramms auch neue Projekte in allen Handlungsfeldern auf den Weg gebracht werden. Zudem wird ein Konzept entwickelt, wie mögliche Biodiversitätsmodellregionen im Land etabliert werden könnten. "Mit diesem neuen Modellansatz soll eine regionale, nachhaltige und zukunftsorientierte Landnutzung umgesetzt werden", sagte die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).