Sommerliches Wetter in BW: Dennoch wieder Unwetter und Gewitter erwartet

Diese Woche soll es wieder warm und sonnig werden. Doch zum Wochenstart rechnet der Deutsche Wetterdienst aber auch mit Gewittern und Unwettern.

Auf den ersten Blick wird es wieder sommerlich in Baden-Württemberg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Montag Temperaturen von bis zu 26 Grad im Bergland und bis zu 32 Grad am Oberrhein voraus. Doch gerade zu Wochenbeginn erwarten die Wetterexperten Gewitter und Unwetter.

Gewitter und Unwetter in der Nacht auf Dienstag

Nach der Vorhersage des DWD sind insbesondere in der Nacht zum Dienstag lokale Unwetter mit heftigem Starkregen und schweren Sturmböen möglich. Ab Montagnachmittag ziehen vom Südwesten her erste Wolken auf, lokal könne es dann bereits erste Schauer und Gewitter geben. Zum Abend rechnen die Wetterexperten vermehrt mit Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Vor allem in der ersten Nachthälfte seien lokale Unwetter mit rund 45 Litern Regen pro Quadratmeter, Sturmböen mit 95 Kilometern pro Stunde und Hagelschläge mit drei Zentimeter großen Körnern möglich. Ab Mitternacht soll sich die Unwetterlage dann wieder entspannen.

Das aktuelle Wetter für Baden-Württemberg gibt es immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend gibt es hier:

Rest der Woche meist freundlich

Nach dem holprigen Wochenstart sollen die kommenden Tage meist freundlich und trocken bleiben. Am Dienstag erwarten die Meteorologen einen Mix aus Sonne und Wolken bei 20 Grad im Bergland und 26 Grad bei Mannheim und Heidelberg. Lokal seien ein paar Regentropfen möglich. Heiter weiter geht es am Mittwoch bei oft sonnigem und trockenem Wetter. Die Temperaturen erreichen in höheren Lagen 22 Grad, im Rest des Landes sind sogar 25 bis 29 Grad möglich.