Auch der Mittwoch in Baden-Württemberg bleibt heiß. Der Deutsche Wetterdienst warnt gebietsweise vor hoher Waldbrandgefahr. Es drohen außerdem Hitzegewitter, Starkregen und Hagel.

Mitte der Woche sorgt das Hoch "Emil" weiterhin für gemischtes Sommerwetter: Für den Mittwoch prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) in höheren Berglagen Temperaturen von 28 Grad sowie 35 Grad im Rheintal. Die Wärmebelastung ist mit Ausnahme weiter Teile Oberschwabens stark, im Westen und im äußersten Süden auch extrem. Aufgrund der andauernden Trockenheit bestehe zudem hohe Waldbrandgefahr.

Besonders ab dem Nachmittag kann es immer wieder zu kräftigen lokalen Schauern und Gewittern kommen. Auch Sturmböen und Hagel sind möglich. Von Gewitterböen abgesehen weht kaum Wind.

Am Donnerstag soll es in Baden-Württemberg zunächst einen Mix aus Sonne und Wolken geben, ab dem Mittag rechnet der DWD wieder mit Schauern und kräftigen Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 bis 33 Grad.

Hitzerekorde im Saarland und in Baden-Württemberg

Am Dienstag hat Baden-Württemberg den Hitzerekord nur knapp verfehlt: Der heißteste Ort Deutschlands lag mit 37,3 Grad im Saarland. Auf Platz zwei kam - wie schon am Montag - Waghäusel-Kirrlach bei Karlsruhe mit 37 Grad.

Am Montag registrierte der DWD die bundesweit höchste Temperatur des Tages mit 36,6 Grad in Bad Mergentheim-Neunkirchen (Main-Tauber-Kreis). Auf Platz zwei lag mit 36,4 Grad Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe). Den dritten Platz belegt Trier-Zewen in Rheinland-Pfalz mit 36,3 Grad, wie der DWD am Montagabend mitteilte.

DWD warnt weiter vor hoher Waldbrandgefahr

Aufgrund fehlender Niederschläge sind der Boden sowie Bäume und Grünflächen ausgetrocknet. Der DWD stuft die Waldbrandgefahr insbesondere für Teile Nord- und Mittelbadens sehr hoch ein. Auch der Norden und Westen Baden-Württembergs sind besonders betroffen. Kleine Unachtsamkeiten können somit leicht Brände auslösen.

Im Freiburger Sternwald hat es am Freitag gebrannt. SWR Michael Hertle

Das Forstamt Freiburg weist beispielsweise auf erhöhte Achtsamkeit beim Grillen hin. Um Funkenflug zu vermeiden, darf kein Holz, sondern nur noch Holzkohle verwendet werden. Bis Ende Oktober gelte außerdem ein Rauchverbot.

Noch strenger sind die Forstämter Karlsruhe, Baden-Baden und Bühl. Hier sollten offene Feuer, wie von Grillstellen oder Zigaretten, in Waldnähe vollkommen vermieden werden. Ein Funke genügt und ein Waldstück kann binnen Sekunden in Flammen stehen. Ebenso achtlos weggeworfene Glassplitter stellen eine erhebliche Gefahr dar, da diese wie Brenngläser wirken.

Für Autofahrer gilt Vorsicht auf Wiesenflächen: Die noch heiße Auspuffanlage des Fahrzeugs kann auf dem trockenen Untergrund ein Feuer verursachen.

Weinreben haben Sonnenbrand

Die Hitze der vergangenen Tage macht auch den Trauben in den heimischen Weinbergen schwer zu schaffen und hat sie teilweise schon stark beschädigt. Wie im Vorjahr ist vor allem die Sorte Trollinger besonders betroffen, so Weinbauverbandspräsident Hermann Hohl: "Bei 50 Grad Hitze unterm Laub verkochen quasi die Trauben, insbesondere die Sorte Trollinger, aber auch der Lemberger. Wir sagen, die bekommen Sonnenbrand. Die Beeren trocknen ein bis zum Herbst und das lässt sich nicht mehr ausgleichen."

Zum Ende der Woche scheint die ganz große Hitze vorerst vorbei zu sein. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kühlt es laut DWD auf Temperaturen zwischen 19 und 14 Grad ab. Auch die Waldbrandgefahr sinkt am Freitag in fast ganz Baden-Württemberg wieder.