Wochenlang wurde von Reisen ins Ausland abgeraten. Zum Ferienbeginn sind aber viele Regionen nahezu ausgebucht. Auf ihren Sommerurlaub müssen Baden-Württemberger dennoch nicht verzichten.

In Zeiten der Corona-Pandemie kann selbst der Sommerurlaub zur Herausforderung werden. Die alles entscheidende Frage: Wo soll es denn nun hingehen? Erst vergangene Woche rief Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im SWR-Sommerinterview dazu auf, bitte von einem Aufenthalt im Ausland abzusehen. Ebenso für einen Urlaub im Land wirbt Tourismusminister Guido Wolf (CDU). Doch auch in Baden-Württemberg ist es gar nicht so einfach, fündig zu werden - mancherorts sind die Unterkünfte nahezu ausgebucht. Wir geben Ihnen einen Überblick über folgende Regionen:

So lässt sich der Sommer im Land genießen: mit Blick auf den Kaiserstuhl. dpa Bildfunk picture alliance/Philipp von Ditfurth/dpa

Starke Nachfrage nach Urlaub in Baden-Württemberg

"Wir beobachten eine stark gestiegene Nachfrage nach Urlaub im eigenen Land", sagt Martin Knauer von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg. "Viele Deutsche entdecken ihre eigene Heimat gerade neu und machen Urlaub und Ausflüge vor der Haustür." Baden-Württembergs Tourismusminister sieht das vor allem als Chance.

"Wer im Land bleibt, verpasst nicht Mallorca, Ibiza oder Adria, sondern gewinnt und erlebt Kaiserstuhl, Taubertal oder Schwäbische Alb." Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU)

Besonders nachgefragt in Zeiten von Corona sind laut Knauer vor allem jene Unterkünfte, die Abstand und eine möglichst autarke Versorgung ermöglichen. "Ferienwohnungen und Campingplätze in beliebten Urlaubsorten sind aktuell daher häufig ausgebucht. Wer etwas intensiver sucht, findet sie aber in der Regel auch noch dort."

Außerhalb der besonders beliebten Urlaubsorte gibt es laut Knauer noch viele freie Unterkünfte - vom Ferienhaus bis zum Hotelzimmer. Besonders in vielen Stadthotels, die wegen ausbleibender Geschäftsreisen Kapazitäten frei hätten, ließen sich ohne größere Schwierigkeit Zimmer buchen. Zudem machte sich der rückläufige internationale Reiseverkehr in Baden-Württemberg bemerkbar. Zwar dürfen inzwischen unsere europäischen Nachbarn endlich wieder zu uns reisen. Doch insbesondere Besucher aus Asien oder den USA fehlen weiterhin. "Vor der Corona-Krise kam in Baden-Württemberg fast jeder vierte Übernachtungsgast aus dem Ausland. Da fällt es schon auf, wenn diese Gäste fehlen", sagt Knauer. Für die Urlaubsgäste aus dem eigenen Land ist das ein kleiner Vorteil.

Aktivitäten draußen sind im Trend

Zu den großen Urlaubstrends im Sommer 2020 gehört laut dem Tourismusexperten alles, was man draußen in der Natur und mit ausreichend Abstand unternehmen kann. "Wandern und Radfahren, ohnehin die beliebtesten Urlaubsaktivitäten in baden-württembergischen Destinationen, erleben gerade noch einmal einen zusätzlichen Schub."

Trotz aller Lockerungen gebe es bei der Urlaubsplanung manche Unterschiede zum Sommerurlaub in einem "normalen" Jahr, so Knauer. Schließlich ist die Corona-Pandemie noch nicht vorbei, entsprechende Abstands- und Hygieneregeln gelten auch in den Ferien. "Neben der inzwischen überall etablierten Mund-Nasen-Bedeckung heißt das vor allem, dass wir auf größere Feste und Veranstaltungen verzichten müssen", sagt der Tourismusexperte. Alle wichtigen Informationen für einen Urlaub unter den aktuellen Bedingungen gibt es hier.

Auch im Hochschwarzwald seien Ferienwohnungen und Campingplätze während der nächsten Wochen sehr stark ausgebucht, so Herbert Kreuz von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Das könnte auch daran liegen, dass die Gäste bei diesen Unterkünften "ein größeres Sicherheitsgefühl haben, weil sie unter sich sind". Aber auch die Hotels seien relativ gut belegt. Viele Feriengäste buchten spontan, um wegen der Corona-Pandemie flexibel reagieren zu können. "Während der Sommerferien könnte es aber eng werden", warnt Kreuz. Da sei es eher im Hotelbereich möglich, noch ein Zimmer zu bekommen.

Es treibt die Urlauber dieses Jahr in die Natur - zum Beispiel in die Wutachschlucht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Patrick Seeger (Archivfoto)

Die Leute zieht es laut Kreuz in die Natur - auch zu sogenannten Hotspots. So tummelten sich besonders viele Urlauber an den Todtnauer Wasserfällen (Kreis Lörrach) oder in der Wutachschlucht (Schwarzwald-Baar-Kreis). Auch die Premiumwanderwege seien stark frequentiert. "Der Trend zum Wandern nimmt zu", sagt der Tourismusexperte.

"Mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg sind wir eigentlich jedes Jahr nahezu ausgebucht", sagt Ute Stegmann von der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH. Dieses Jahr sei da keine Ausnahme. "Am ehesten haben wir noch freie Kapazitäten in den Hotels. Aber auch da wird es schwierig, wenn man in Seenähe sucht." Natürlich gebe es auch kurzfristige Lücken. Stegmann rät den Gästen entweder bald für die Sommerferien zu buchen oder eher im Hinterland nach Unterkünften zu suchen.

Wer in seinem Sommerurlaub mit Blick auf den See wohnen will, sollte sich beeilen. SWR Annette Schreiber

Manche Gäste lassen ihren Urlaub am See aber auch ganz ins Wasser fallen. Es gebe in diesem Jahr weniger Senioren, die in die Region kämen, so Stegmann. "Die sind noch vorsichtiger und bleiben lieber zu Hause, bevor sie ein Risiko eingehen."

Obwohl sich die Museen in der Region gut auf die Corona-bedingten Auflagen eingestellt hätten, würden eher Individualangebote nachgefragt, so Stegmann. Radfahren, Wandern, Kanufahren oder Stand-Up-Paddling seien derzeit besonders beliebt.

Stark nachgefragt in der Region Stuttgart seien derzeit Campingplätze wie der am Cannstatter Wasen und Wohnwagenstellplätze, so Andrea Gehrlach von der Stuttgart-Marketing GmbH. Die Hotels seien weit aus weniger ausgelastet. "Egal ob Gasthof, Boutique-Hotel oder Vier-Sterne-Haus, es ist während der nächsten Wochen kein Problem, auch spontan noch ein Zimmer zu bekommen." Das liege nicht nur an der Corona-Pandemie. Stuttgart sei eine Destination für Geschäftsreisende - davon gebe es im August prinzipell weniger. Außerdem fielen viele internationale Gäste aus den USA, China, Italien oder Spanien weg. "Deshalb ist Stuttgart sehr attraktiv für Spontanreisende", sagt Gehrlach.

Nicht nur zu Fuß, auch mit dem Rad lassen sich die Weinberge nahe Stuttgart erkunden - so wie hier im Rems-Murr-Kreis. Pressestelle Stadt Schorndorf

Es gebe viele Aktivitäten wie Spaziergänge durch die Weinberge, den Wald oder eine Bootsfahrt auf dem Neckar, die man draußen unternehmen könne. Bei schlechtem Wetter böte sich etwa ein Museumsbesuch an. "Man hat einfach einen guten Mix hier", meint die Tourismusexpertin. Nur große Veranstaltungen fehlten momentan - beispielsweise das Jazz Open.

"Als die Saison nach dem Lockdown wieder angelaufen ist, haben natürlich Ferienwohnungen und Campingplätze sehr provitiert", sagt Julia Metzmann vom Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. "Jetzt läuft es aber auch bei den Hotels wieder sehr gut." Viele Betriebe hätten aber noch Zimmer frei. "Man kann überall auf der Alb noch was finden", so die Pressereferentin.

Ein Selfie vor der Burg Hohenzollern? Derzeit schwierig, weil so viel Andrang auf dem Zeller Horn herrscht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Das Publikum sei in den vergangenen Wochen viel breiter geworden. "Diejenigen, für die die jährliche Fernreise gesetzt war, entdecken nun die Welt vor der eigenen Haustür", sagt Metzmann. Seit Beginn der Corona-Pandemie gebe es einen Ansturm auf die Hotspots der Region wie das Zeller Horn mit Blick auf Burg Hohenzollern (Zollernalbkreis), den Uracher Wasserfall (Kreis Reutlingen) und das Obere Donautal (Kreis Sigmaringen und Tuttlingen). Es gebe aber auch ruhigere Plätze. "Urlauber können sich beispielsweise einen Fernwanderweg aussuchen", sagt Metzmann. "Da ist man schön für sich. Die Alb ist ja bekannt für ihre Weite."